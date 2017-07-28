Beyaz Saray'ın yeni İletişim Direktörü'nden Trump'ın ekibindeki bazı önemli isimlere ağır sözler

Telif hakkı Reuters Image caption Anthony Scaramucci'nin Ağustos ayında yeni görevine fiilen başlaması bekleniyor

Beyaz Saray yeni İletişim Direktörü Anthony Scaramucci'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın çok yakın çalışma arkadaşları hakkında ağır sözler sarf ettiği ortaya çıktı.

Scaramucci, The New Yorker dergisi muhabiri Ryan Lizza ile telefonda yaptığı görüşme sırasında Trump'ın Özel Kalem Müdürü Reince Priebus'u "paranoyak şizofren" olarak nitelendirirken, Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon hakkında da cinsel içerikli ağır hakaretlerde bulundu.

Rizza, telefonda yaptıkları mülakatı The New Yorker'ın web sitesinde yayınladı.

Rizza, söz konusu görüşmenin Scaramucci'nin bir akşam kimlerle birlikte yemek yediğini yayınlamasının ardından yeni sözcünün tepki göstermek için kendisini telefonla araması üzerine yapıldığını da sözlerine ekledi.

Scaramucci, haberin yayınlanmasının ardından attığı Twitter mesajında "renkli bir lisan" kullandığı için üzgün olduğunu söyledi. Bu sözleri sarf ettiğini ise inkar etmedi.

Wall Street yöneticisi olan Scaramucci, geçen hafta içerisinde Beyaz Saray iletişim direktörlüğü görevine atanmıştı. Bu açıklamadan kısa bir süre önce eski Sözcü Sean Spicer istifasını sunmuştu.

Ağustos ayında görevine fiilen başlaması beklenen Scaramucci atanır atanmaz Beyaz Saray'dan son dönemde dışarıya bilgi sızdıranların kimliğinin ortaya çıkarılması için kolları sıvadı.

Yeni iletişim direktörü, atamasının ardından verdiği mülakatlarda Özel Kalem Müdürü Priebus'un basına bilgi sızdıranlardan biri olabileceğini ima etmişti.

Taraflar arasındaki gerilim ilk olarak Çarşamba akşamı Scaramucci'nin attığı Twitter mesajıyla gün yüzüne çıkmıştı. Scaramucci, devletin mal beyanının kamuoyuna açıklanmadan sızdırıldığını yazmış ve mesajında Priebus'un Twitter hesabından da bahsetmişti.

Telif hakkı AFP Image caption Soldan sağa: Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon; İletişim Direktörü Anthony Scaramucci; Özel Kalem Müdürü Reince Priebus

Beyaz Saray'da savaşın safları belirleniyor - Anthony Zurcher, BBC News, Washington

Scaramucci, kısa bir süre önce BBC'ye yaptığı açıklamada, Donald Trump'ı mevcut kurulu sistemi yıkmak üzere seçilmiş "yıkıcı bir başkan" olarak tanımladı.

Ancak daha önemlisi, yeni atanan iletişim direktörü de mevcut kaosun derinleşmesine yardımcı olmak istiyormuş gibi duruyor.

New Yorker'a verdiği ve müstehcen sözler sarf ettiği bu mülakatla kendisi ve başta Priebus ve Bannon olmak üzere Beyaz Saray'da kendisine muhalif kişiler arasında savaşın saflarını da belirlemiş oldu.

Bu sözler, Trump yönetiminin mevcut yapısıyla normal bir şekilde yoluna devam etmesini ise zorlaştırıyor.

Ancak buradaki sorun, daha henüz göreve tam olarak bile başlamamış olan Scaramucci'nin çok hızlı bir şekilde atandığı görevden geri alınmasının çok zor olması.

Bu, Başkan için hata yaptığının da üstü kapalı bir şekilde kabul edilmesi anlamına geliyor.

Ayrıca Priebus ve ekibine de "biz demiştik" deme hakkını veriyor.

Bir diğer seçenek de Scaramucci'nin kişisel ya da profesyonel birtakım nedenler öne sürerek kendisinin ayrılması. Ancak bu da pek yeni iletişim direktörünün karakterine uygun bir tavır gibi görünmüyor.

Diğer seçenek ise Beyaz Saray'daki savaşın devam etmesi.