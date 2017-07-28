Hillary Clinton'ın seçimleri nasıl kaybettiğini anlattığı kitabı Eylül'de çıkıyor

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ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçiminde Demokrat Parti'nin adayı olarak giren ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'a kaybeden Hillary Clinton, seçim sürecinde yaşadıklarını "Ne Oldu" adlı kitapta anlattı.

Seçimin ardından medyadan uzak duran Clinton, seçim kampanyalarında yaşanılanlarla ilgili bilgilere ilk kez kitabında yer verdi.

12 Eylül'de yayımlanacak olan kitapta, FBI'ın hakkında açtığı soruşturmanın ve Rusya'nın seçimlerdeki etkisiyle, seçimi nasıl kaybettiğine dair bilgilere yer alıyor.

Clinton'ın kendi yazdığı notlardan oluşan kitapta, Trump'a karşı seçim sürecinde yaptığı hatalardan da bahsediliyor.

Yayınevi Simon Schuster, kitapla ilgili olarak, "Hillary öfke ve cinsiyet ayrımcılığının yüksek olduğu bir dönemde başkanlığa aday gösterilen ilk kadın olmanın yoğun tecrübelerini yaşadı. Seçimlere olan Rus müdahalesini anlatan ve tüm kuralları çiğneyen bir kitap" dedi.