Onbinlerin ölümün kıyısında yaşadığı Yemen'in dış dünyaya kapalı gerçeği

Yemen'de, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun desteklediği hükümet, ülkenin güneyini kontrol ederken, İran'ın desteklediği isyancı Husiler kuzeyi ve başkenti ellerinde tutuyor.

İç savaşın yaşandığı ülkede, temel sağlık hizmetleri büyük eksikliklerle verilmeye çalışılıyor. Birleşmiş Milletler, Yemen'in dünyanın en büyük kolera salgını ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Her gün çoğunluğu çocuk ve yaşlı, 5 bin civarında Yemenli hastalığa yakalanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, ülkede yağmur mevsiminin başlamış olması nedeniyle salgının çok daha genişleyeceğini düşündüklerini de belirtiyor.

27 Nisan 2017 tarihinde yapılan son açıklamaya göre 372,900 kolera vakası kayda geçirildi ve bunlarla ilişkili 1,837 ölüm yaşandı.

15 yaş altı çocukların, kaydedilen vakaların yüzde 41'ini oluşturduğu da belirtiliyor.

Resmi kanallardan Yemen'e girişine izin verilmeyen BBC ekibi, gemi ile ülkeye girmeyi başararak hastanelerdeki son durumu görüntüledi.

Orla Guerin, Nicola Careem ve Nico Hameon'in haberi...