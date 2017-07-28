Cumhuriyet davası: 12 tutuklu sanıktan 5'ine tahliye istemi

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Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarına yönelik açılan davada savcı, aralarında karikatürist Musa Kart'ın da bulunduğu beş kişinin tutuksuz yargılanmasını, Ahmet Şık ve Kadri Gürsel dahil yedi kişinin de tutukluluğunun devamını istedi.

Daha sonra mütalaasını açıklayan savcı tutuklu sanıklar; Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Bülent Utku ve Turhan Günay'a tahliye talebinde bulundu.

Başsavcıvekili Hacı Hasan Bölükbaşı, gazeteci Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Önder Çelik, Hakan Kara ve Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcının mütaalasından önce avukatlar ve sanıklar tahliye taleplerine ilişkin söz aldı.

Söz alan avukatlardan Ali Rıza Dizdar, sanıkların özgürlüklerinin kısıtlanmasını gerektiren delillerin dosyada olmadığını söyleyerek, "Derhal beraat kararı verilmelidir" dedi.

Ahmet Şık'ın savunmasına suç duyurusu talebi

Kadri Gürsel'in avukatı İlkan Koyuncu ise, müvekkilinin 9 aydır tutuklu olduğunu hatırlatarak, "Cemaat örgüttür diyen Kadri Gürsel sanık, Fethullah Gülen'in kitaplarını okudum diyen tanık" ifadelerini kullandı.

Hikmet Çetinkaya'nın avukatı Burak Oder ise, müvekkilinin Bylock'lu telefondan aranmış olmasının delil olamayacağını söyleyerek, "Hikmet Çetinkaya iddianameye göre Bylock'cu bir polis memuru ile görüşmüş. Numarayı aradığımızda karşımıza karakol çıktı" dedi.

Ahmet Şık'ın avukatı Can Atalay ise, "Ahmet Şık'ın özgürlüğünü talep ediyorum" dedi.

Savcı, Güray Öz, Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Güney ve Bülent Utku'nun ise tahliyesini istedi.

Ayrıca savcı, Ahmet Şık'ın savunmasında kullandığı ifadeler için suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.