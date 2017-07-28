Japonya: Kuzey Kore füze fırlattı
- 28 Temmuz 2017
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Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore'nin füze fırlattığını ve füzenin 45 dakika havada kaldıktan sonra Japon özel ekonomik bölgesine indiğini söyledi. Abe'nin kabinesini acil toplantıya da çağırdığı belirtildi.
Amerikan Savunma Bakanlığı da Pentagon, yerel saatle geceyarısından önce Kuzey Kore'den fırlatılan bir balistik füze tespit ettiklerini açıkladı.