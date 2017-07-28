Hamburg'da süpermarkette bıçaklı saldırı: Bir ölü, dört yaralı

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Almanya'nın Hamburg kentinde süpermarkete giren bir kişi etrafındakilere bıçakla saldırdı. Hamburg polisi, şehrin kuzeyindeki Barmbek bölgesinde gerçekleşen saldırıda bir kişinin öldüğünü, dört kişinin de yaralandığını açıkladı.

Olayın ardından saldırgan gözaltına alındı.

Polis, saldırının neden gerçekleştirildiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi olmadığını söyledi.

Polisin açıklamasında, şüphelinin süpermarkete dalarak bir anda müşterilere saldırmaya başladığı belirtildi.

Saldırı, Almanya'nın en büyük süpermarket zinciri Edeka'nın bir şubesinde gerçekleşti.

Polis yetkilileri, saldırganın yalnız olduğunu belirtirken, saldırının soygun girişimi olabileceğini ifade etti.

Alman gazetesi Bild saldırganın polis aracına bindirilirken çekildiği, başının üstünde yer alan beyaz, kanla ıslanmış bir bez parçasının fotoğrafını paylaştı.

Görgü tanıklarının ifadelerinde de, şüphelinin saldırı sırasında "Allahü Ekber" diye bağırdığı ifadeleri yer aldı.