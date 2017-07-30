ABD'den K. Kore'ye karşı bombardıman uçaklarıyla gövde gösterisi

Telif hakkı EPA Image caption B-1 B bombardıman uçağı

ABD'ye ait iki bombardıman uçağı, Kuzey Kore'nin yeni kıtalararası füze denemesi ardından Kore yarımadası üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Pyonyang, Cuma günü gerçekleştirilen denemenin başarılı olduğunu ve ABD'nin füzenin menzili içinde yer aldığını açıklamıştı.

ABD Hava Kuvvetleri tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, iki B-1 B bombardıman uçağının, füze denemesine karşı gövde gösterisi için yarımada üzerinde uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, uçakların Pasifik Okyanusu'ndaki Guam'da yer alan ABD üssünden kalktığı bildirildi.

Görev sırasında bu iki uçağa, Japon ve Güney Kore jetlerinin de eşik ettiği de aktarıldı.

ABD'nin Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral J. O'Shaughnessy, "Kuzey Kore, bölgesel istikrara yönelik en önemli tehdit olmaya devam etmektedir. Eğer gerekli olursa, seçeceğimiz yer ve zamanda; hızlı, ölümcül ve çok yoğun bir güçle cevap vermeye hazırız" dedi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı 1984'te füze denemelerine başlayan Kuzey Kore, 2006'da nükleer güç olduğunu ilan etti.

Trump'tan Çin'e tepki

Çin Cumartesi günü, denemeyi kınadı ve taraflara itidal çağrısı yaptı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump aynı gün Twitter'dan yaptığı açıklamada Çin'i, Kuzey Kore'nin silah programını durdurmak için yeterli çaba göstermemekle suçladı.

Trump, bundan dolayı 'hayal kırıklığı' içinde olduğunu belirtti.

Telif hakkı Reuters Image caption Donald Trump

Kuzey Kore'nin füze yapımında kilometre taşları

Kuzey Kore'nin füze programı 1976 yılında Mısır'dan gelen ilk paket Scud füzeleri ile başladı.

1984 yılında kendi tasarımları olan Hwasong'lar yapıldı.

Bin kilometre menzili olan bu füzeler konvansiyonel, kimyasal ya da biyolojik savaş başlığı taşıyordu.

Hwasong'dan bin 300 kilometre menzile sahip Nodong tasarımı üretildi.

2016 yılında Stratejik Çalışmalar Uluslararası Enstitüsü'nün analizinde füzelerin 'Güney Kore'nin tümünü ve Japonya'nın büyük bir kısmını vurma' kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

Telif hakkı AFP Image caption Kuzey Kore tarafından yayımlanan son füze denemesi fotoğrafı

Daha güçlü kapasiteye sahip olan Musudan füzeleri geliştirildi ve bu füzeler 2016 yılında test edildi.

Ne kadar uzağa gidebilecekleri ise kaynaklara göre değişiyor, İsrail istihbaratı 2 bin 500 kilometre derken Amerikan Füze Savunma Ajansı 3 bin 200 kilometre diyor. Başka kaynaklar ise 4 bin kilometre olabileceğini aktarıyor.

Ağustos 2016'da ise Pukguksong adında bir denizaltında bulunan 'yüzeyden yüzeye, orta menzilden uzun menzile' füzelerin test edildiği belirtildi.

4 Temmuz'da kıtalar arası füze testi yapıldığının ve 29 Temmuz'da test edilen füzenin menzilinin ABD'yi de kapsadığının açıklanması ise ise Pukguksong füzelerinin bir adım öteye taşınarak ABD'nin bir nükleer savaş başlığı ile tehdit edilebileceği anlamına geliyor.