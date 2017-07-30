Dünyanın en uzun asma yaya köprüsü İsviçre'de açıldı

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Dünyadaki en uzun asma yaya köprüsü, İsviçre'nin Zermatt kasabasında açıldı.

Europabrücke (Avrupa Köprüsü) adı verilen köprü, yaklaşık 500 metre uzunluğunda ve 85 metre yüksekliğinde.

Köprü, daha önce aynı yerde bulunan ve kaya düşmesi nedeniyle hasar gören eski asma köprünün yerine yapıldı.

Zermatt Turizm Kurulu, sallanmaya karşı bir sisteme sahip olan köprünün kablolarının sekiz ton ağırlığında olduğunu açıkladı.

Köprü, dağlık alandaki doğa yürüyüşçülerinin kullandığı rotada yer alıyor.

Bu, dünyadaki en yüksek asma yaya köprüsü ise değil.

Avrupa'da, Avusturya'nın Reutte kentindeki 405 metrelik asma köprü, 110 metre yüksekliğe sahip.

Telif hakkı EPA

Telif hakkı EPA