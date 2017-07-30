Avustralya'da 'uçağa bombalı saldırı planı önlendi'

Telif hakkı AFP Image caption Baskınlarda çok sayıda polis görev aldı.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, emniyet terörle mücadele biriminin yaptığı baskınlarla, bombalı saldırıyla bir uçağı düşürme planının önlendiğini açıkladı.

Baskınlarda, patlayıcı yapımında kullanılabilecek malzemeler ele geçirildi.

Turnbull, Sydney kentinde yapılan baskınlarda, radikal İslamcı olduğu iddia edilen dört kişinin gözaltına alınması ardından bir açıklama yaptı.

Telif hakkı Reuters Image caption Polis, Sydney'deki baskınlar sırasında bazı sokaklara giriş, çıkışları kapattı.

Turnbull, baskınların, 'çok büyük bir terörle mücadele operasyonunun parçası olduğunu' söyledi.

Başbakan, ülkedeki havaalanlarında ek önemler alındığını belirtti.

Ülke çapında yolculara, uçak iniş ve kalkış saatlerinde gecikmeler olabileceği uyarısı yapılıyor.

Olay ardından ülkede, 'olası' kademesindeki terör seviyesinde değişikliğe gidilmedi.