Dört Arap ülkesi: Katar'la diyaloğa şartlı olarak hazırız

Telif hakkı Reuters Image caption Katar, krizin başından bu yana ekonomik yaptırımların da hedefinde.

Bahreyn Dışişleri Bakanı; Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği toplantı ardından yaptığı açıklamada, Katar'la diyaloğa hazır olduklarını söyledi.

Dört ülke 'terörizmi desteklediği' gerekçesiyle 5 Haziran'da Katar'la ilişkilerini dondurmuştu.

Bakan Şeyh Halid bin Ahmet el-Halife, Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, 13 maddelik talep listesini de hatırlattı.

'Katar 13 talebe karşılık vermeli'

El-Halife, "Dört ülke, terörizm ile aşırıcılığa finansal desteğini durdurma yönündeki samimi istekliliğini açıklaması, diğer ülkelerin dış işlerine müdahale etmeyeceğine dair söz vermesi ve 13 talebe karşılık vermesi durumunda Katar'la diyaloğa hazırdır" dedi.

Katar daha önce, bu ülkelerin 13 talepten oluşan listesini gerçekçi bulmadığını ve yerine getirmeyeceğini açıklamıştı.

Telif hakkı Reuters Image caption Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmet el-Halife

Talepler arasında medya kuruluşu El Cezire'nin yayınlarını durdurması, Katar'ın İran'la ilişkilerini zayıflatması ve ülkedeki Türk askeri üssünün kapatması da bulunuyor.

Krizn ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Katar'ı ziyaret etmiş, iki ülke arasında 'terörle mücadele ve terörün finansmanının önlenmesi' konularında işbirliği yapılması üzerine mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Dört ülke, mutabakatın yeterli olmadığını söyleyerek, yaptırımların devam edeceğini belirtmişti.

Katar, krizin ardından yaptığı açıklamalarda sorunun diyalog yoluyla çözülmesi çağrısı yapmıştı.

Doha, bunun birlikte bu diyaloğun, ulusal egemenliğin ihlali anlamına gelmemesi gerektiğini savunuyor.