Angelina Jolie: Kamboçyalı çocukları sömürdüğüm iddiası üzücü

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi olan ünlü Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, yönettiği filmin oyuncu seçmelerinde Kamboçyalı çocukları kandırarak "sömürdüğü" iddialarını reddetti.

"Cambodia's Khmer Rouge, First They Killed My Father" filminin seçmelerinde çocuklardan bir miktar para çalmaları, yakalandıklarında da neden parayı aldıklarıyla ilgili bir yalan bulmaları istendi.

Ancak bu yöntem nedeniyle Jolie, fakirlik ve savaş sonrası travmayla mücadele eden çocukları "istismar" etmekle suçlandı.

Film Kamboçya'daki Kızıl Khmerler soykırımından kurtulan birinin gerçek hayat hikayesini, bir çocuğun gözünden anlatıyor.

'Amaç çocukların yaşadığı dehşete dikkat çekmek'

Vanity Fair dergisine konuşan Jolie, seçmelerde yapılan uygulamanın insanlar tarafından yanlış yorumlanmasını üzücü bulduğunu söyledi.

Jolie, gerçek hayatta da yetimhane ve gecekondu mahallelerinde büyük zorluklarla karşılaşan çocuk oyuncular aradıkları için bu yönteme başvurduklarını açıkladı.

Filmdeki bir sahnenin çocuklarla doğaçlama olarak oynandığını ancak olayın sanki gerçekmiş gibi ele alındığını belirten Jolie, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu filmin amacı çocukların savaşta yaşadığı dehşete dikkat çekmek ve korunmalarına yardımcı olmak. Seçmelerde çocuklara gerçek para verilip sonra geri alındığı düşüncesi hem yanlış, hem de üzücü. Böyle bir şey olsaydı en başta ben kendime kızardım."

Jolie ayrıca, filmin tüm aşamalarında çocukların güvenliğini ve iyi halini gözettiklerini belirtti.

'Jolie çok ileri gitti'

Angelina Jolie'nin seçmelerinde kullandığı taktik, sosyal medyada tartışma yarattı. Bazıları yöntemi acımasızca bulurken, bazıları oyuncuyu savundu.

Bir Facebook kullancısı Jolie'yi "çocuk istismarıyla" suçlayarak "Bu çocukların travma sonrası stres ve fakirlikle mücadele ettiğini fark etmedin mi?" diye sordu.

Bir başka kullanıcı da, "Angelina Jolie çok ileri gitti. Sürekli Kamboçya'ya ve çocuklara olan sevgisini dile getiren biri için, oynanan bu oyun hastalıklı ve ahlaksızcaydı" ifadelerini kullandı.

Olayın bağlamından çıkarıldığını savunan bir kullanıcı ise paylaşımında şunları yazdı:

"O bir insan hakları savunucusu. Çocuklarda asla böyle bir travma yaratmaz."