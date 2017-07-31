Prenses Diana'nın sorunlu evliliğini anlattığı belgesel tartışma yarattı

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İngiliz Channel 4 televizyonu, Prenses Diana'nın daha önce hiç yayımlanmamış görüntülerini izleyicilerle paylaşmaya hazırlanıyor. Ancak arkadaşları, Diana'nın Prens Charles ile evliliğindeki sorunları anlattığı görüntülerin kamuoyuyla paylaşılmaması çağrısı yapıyor.

Channel 4, "Diana: Kendi Sözleriyle" adlı belgeseli Diana'nın ölümünün 20'inci yıldönümü olan 31 Ağustos'ta yayımlamaya hazırlanıyor.

Belgeselde Diana'nın, Prens Charles ile evliliğinde ve cinsel hayatlarında yaşadıkları sorunları konuştuğu, İngiltere'de daha önce hiç yayımlanmayan bir sohbetin görüntüleri de yer alıyor.

Channel 4, görüntülerin Diana'nın yaşamına "özgün bir bakış" sunduğu görüşünde.

Diana'nın arkadaşları ise görüntüleri yayımlamanın onun mahremiyetinin ihlâli anlamına geldiğini vurguluyor.

'Bu görüntüler kamuya açık değil'

Kensington Sarayı'nda çekilen videolar, Diana'nın 1992 ve 1993 yılları arasında halk önünde konuşma dersleri aldığı iletişim koçu Peter Settelen tarafından kayda alınmıştı.

Diana'nın yakın arkadaşı Rosa Monckton ise bu kayıtları kullanmanın "prensesin ve ailesinin özel hayatına müdahale etmek" anlamına geldiğini savundu.

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Guardian gazetesine konuşan Monckton, "Bu görüntüler kamuya açık değil" dedi.

Sky News televizyonuna konuşan Kraliyet eski özel kalemi Dickie Arbiter de, bu kayıtların açığa çıkarılmasının "utanç verici" olduğunu belirtti.

'Diana tüm dünyanın yaşadıklarını duymasını istedi'

Görüntülerde Diana, yıllarca Camilla Parker-Bowles'la aşk yaşayan Prens Charles'la nasıl yüzleştiğini, evli olduğu düşünülen polis koruması Barry Mannakee için kraliyet ailesini bırakıp gitmeyi düşündüğü günleri de anlatıyor.

Prenses Diana'nın iletişim koçu Settelen'in avukatı Marcus Rutherford BBC'ye yaptığı açıklamalarda, Diana'nın o sırada eşinden boşanma sürecinde olduğunu ve prensesin "tüm dünyanın yaşadıklarını duymasını istediğini" söyleyerek, görüntüleri yayınlamanın Diana'nın mahremiyetine saygısızlık olacağı iddialarını reddetti.

Kayıtların "önemli bir tarihi kaynak" olduğuna dikkat çeken Channel 4 kanalının sözcüsü ise "Belgeselde kullanılan her türlü içeriği dikkatle inceledik. Kayıtlar gizli bir şekilde yapılmış olsa da, kamuya mal olmuş konulara yer verilmiştir" dedi.

Channel 4 açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Görüntüler Diana'nın halkın önünde sesini duyurmak için yaptığı hazırlıklara ve kendi kişisel hikayesine özgün bir bakış sunuyor."

Prenses Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.