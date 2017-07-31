Fransız sinemasının unutulmaz isimlerinden Jeanne Moreau hayatını kaybetti

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Fransız sinemasının unutulmaz isimlerinden Jeanne Moreau, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan yetkililer, Moreau'nun evinde ölü bulunduğunu açıkladı.

Moreau, özellikle "Yeni Dalga" akımının en önemli yönetmenlerinden Francois Truffaut'nun 1962'de çektiği kült film Jules ve Jim'deki rolüyle tanınıyor.

3 büyük Fransız kadın oyuncudan biriydi

Jeanne Moreau, Catherine Deneuve ve Brigitte Bardot ile birlikte kuşağının üç büyük Fransız kadın oyuncusundan biri olarak tanınıyor.

Eleştirmenler, 2. Dünya Savaşı sonrası Fransız sinemasının onsuz düşünülemeyeceğini söylüyor.

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1928 doğumlu Moreau, restoran sahibi babasının itirazına rağmen oyuncu olmaya karar verdi.

1957'de Ascenseur pour L'échafaud (İdam Sehpası) ve Les Amants (Aşıklar) filmleriyle kariyerinde dönüm noktası yaşadı.

Louis Malle, Francois Truffaut ve Jacques Demy gibi birçok Fransız yönetmenin, başarılarını Moreau'ya borçlu olduğu düşünülüyor.

80'li yaşlarına kadar oyunculuğu bırakmayan Moreau, aynı zamanda "Fiziksel güzellik bir yüz karasıdır" sözüyle feministlerin ikonu haline gelmişti.

Jeanne Moreau'nun iz bıraktığı filmlerden bazıları; Jean-Luc Godard'ın yönettiği, Kadın Kadındır, Orson Welles'in Kafka romanından uyarladığı Dava ve Elia Kazan'ın yönettiği Son Patron'du.

Moreau efsane yönetmen Steven Spielberg ile birlikte 2008'de César Onur Ödülü'ne layık görülmüştü.