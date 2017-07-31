Almanya'da teleferik kazası: Onlarca kişi havada asılı kaldı

Almanya'nın Köln kentinde Ren Nehri üzerinde çalışan teleferiğin bir kabininin, direğe çarpması sonucu onlarca yolcu havada mahsur kaldı. Kazanın ardından tüm teleferik trafiği durdu.

Kaza sırasında havadaki 32 kabinde yaklaşık 75 yolcu bulunuyordu.

Olay Pazar günü yerel saatle 15.30 sularında yaşandı. Bazı kabinler yaklaşık 40 metre yükseklikteydi.

Köln itfaiyesi bir vinç yardımıyla havada asılı kalan yolcuları aşağı indirdi. Vinçin ulaşamadığı kabinlerdeki yolcular ise halatla indirildi.

Yolcular arasında hamile bir kadın, bebek ve çocuklar da vardı.

Olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı.

Kazanın nedenine dair resmi bir açıklama yapılmadı ancak kaza sırasında havanın çok rüzgârlı olduğu belirtildi.