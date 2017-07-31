Venezuela'da çatışmaların gölgesinde seçim: En az 10 ölü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yeni anayasayı yazacak olan Kurucu Meclis'i belirleyecek seçimin ardından zaferini ilan etti.

Ancak seçim muhalefetin düzenlediği protestolar ve yaşanan şiddet olaylarının gölgesinde kaldı.

Dün polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Aralarında ABD, Brezilya ve İsviçre'nin de olduğu bazı ülkeler, seçimin sonucunu tanımayacaklarını açıkladı.

Çarşamba günü de, Kurucu Meclis'in ilk kez toplanacağı başkent Caracas'ta büyük bir protesto gösterisi düzenlenmesi bekleniyor.