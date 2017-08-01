Afganistan'da Şii camiine saldırı: En az 20 ölü

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Afganistan'ın Herat kentindeki bir Şii camiine düzenlenen intihar saldırısında en az 20 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda en az 30 kişi de yaralandı.

Yerel emniyet yetkilisi Abdulhai Velizeda, saldırıyı büyük ihtimalle iki kişinin gerçekleştirdiğini, bir kişinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirirken diğerinin ise cemaatin üzerine el bombaları attığını belirtti.

Ölü sayısının artabileceği bildiriliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da, 2017 yılı içinde şimdiye kadar saldırılarda 1700'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

İran sınırındaki Herat, Afganistan'da şiddet olaylarının en az yaşandığı kentlerden biri olarak biliniyor.