ABD'den Kuzey Kore'ye: Düşmanın değiliz

Telif hakkı Getty Images Image caption Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 'Washington'ın Kuzey Kore rejimini devirme amacı taşımadığını' söyledi.

Nükleer ve balistik füze programı nedeniyle iki arasında yaşanan gerilimin arttığı bir dönemde yaptığı açıklamada Tillerson, "Düşmanın değiliz" dedi.

Tillerson, ABD'nin bir aşamada Kuzey Kore ile diyalog kurmak istediğini de belirtti.

Pyongyang'ın denediği son balistik füzenin menzilinin ABD'yi de kapsadığı düşünülüyor.

Tillerson açıklamasında şunları söyledi:

"Bir rejim değişikliği için uğraşmıyoruz, rejimin çökmesi için uğraşmıyoruz, yardım adanın hızlandırılmış şekilde birleşmesi için uğraşmıyoruz, ordumuzu 38. paralelin kuzeyine göndermek için bahane aramıyoruz.

"Düşmanın değiliz. Sana bir tehdit değiliz ancak sen bize kabul edilemez bir tehdit sergiliyorsun ve buna cevap vermemiz gerekiyor".

Telif hakkı AFP Image caption Kuzey Kore tarafından yayımlanan son füze denemesi fotoğrafı

Cumhuriyetçi senatör: Trump savaş yaşanabileceğini söyledi

Bu arada Cumhuriyetçi senatör Lindsay Graham, Trump'ın kendisine, Pyongyang'ın ABD'nin menzili içinde bulunduğu füze programını sürdürmesi durumunda iki ülke arasında savaş yaşanacağını söyledi.

Graham, "Eğer Kuzey Kore'yi durdurmak için bir savaş yaşanacaksa bu orada yaşacanacak. Eğer binlerce insan ölecekse orada ölecekler. Burada ölmeyecekler. O (Trump) bunu benim yüzüme söyledi".

Kuzey Kore, Cuma günü kıtalararası bir füze denemesinin başarılı olduğunu ve ABD'nin füzenin menzili içinde yer aldığını açıklamıştı.

Telif hakkı Reuters Image caption Donald Trump

ABD de bu denemeye sert tepki göstermiş ve Pazar günü iki bombardıman uçağı Kore yarımadası üzerinde uçuş gerçekleştirmişti.

Pazar gündüz saatlerinde ise ABD'ye ait iki bombardıman uçağı, Kore yarımadası üzerinde uçuş gerçekleştirmişti.

ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, iki B-1 B bombardıman uçağının, füze denemesine karşı gövde gösterisi için yarımada üzerinde uçtuğu belirtilmişti.

Kuzey Kore'nin füze yapımında kilometre taşları

Kuzey Kore'nin füze programı 1976 yılında Mısır'dan gelen ilk paket Scud füzeleri ile başladı.

1984 yılında kendi tasarımları olan Hwasong'lar yapıldı.

Bin kilometre menzili olan bu füzeler konvansiyonel, kimyasal ya da biyolojik savaş başlığı taşıyordu.

Hwasong'dan bin 300 kilometre menzile sahip Nodong tasarımı üretildi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı 1984'te füze denemelerine başlayan Kuzey Kore, 2006'da nükleer güç olduğunu ilan etti.

2016 yılında Stratejik Çalışmalar Uluslararası Enstitüsü'nün analizinde füzelerin 'Güney Kore'nin tümünü ve Japonya'nın büyük bir kısmını vurma' kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

Daha güçlü kapasiteye sahip olan Musudan füzeleri geliştirildi ve bu füzeler 2016 yılında test edildi.

Ne kadar uzağa gidebilecekleri ise kaynaklara göre değişiyor, İsrail istihbaratı 2 bin 500 kilometre derken Amerikan Füze Savunma Ajansı 3 bin 200 kilometre diyor. Başka kaynaklar ise 4 bin kilometre olabileceğini aktarıyor.

Ağustos 2016'da ise Pukguksong adında bir denizaltında bulunan 'yüzeyden yüzeye, orta menzilden uzun menzile' füzelerin test edildiği belirtildi.

4 Temmuz'da kıtalar arası füze testi yapıldığının ve 29 Temmuz'da test edilen füzenin menzilinin ABD'yi de kapsadığının açıklanması ise ise Pukguksong füzelerinin bir adım öteye taşınarak ABD'nin bir nükleer savaş başlığı ile tehdit edilebileceği anlamına geliyor.