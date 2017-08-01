Avustralya'da üniversite öğrencilerinin çoğu cinsel tacize maruz kalıyor

Telif hakkı End Rape on Campus Australia Image caption Öğrenciler tacize son verecek adımlar atılması için 'Üniversite Kampüsünde Tecavüze Son' kampanyası yürütüyor

Avustralya'da ülke çapında yürütülen kapsamlı bir araştırma, 2016 yılında üniversite öğrencilerinin yarısından çoğunun en az bir kez cinsel tacize uğradığını ortaya çıkardı.

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre öğrencilerin yüzde 7'si de 2015 ya da 2016'da en az bir kez cinsel saldırıya uğradı.

Araştırmanın diğer ana bulguları da şöyle:

Cinsel saldırı mağdurlarının yüzde 51'i, taciz mağdurlarının yüzde 45'i saldırı ya da tacizi yapan kişi-kişileri tanıyor

En fazla saldırıya uğrayanlar biseksüel ya da aseksüel öğrenciler

Saldırganların büyük çoğunluğu erkek

Şimdiye kadar Avustralya'da bu konuda yapılan en kapsamlı araştırma olan bu çalışma, şok edici sonuçlarıyla birlikte bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Saldırıya uğrayanların çoğu saldırganı tanıyor

Avustralya Cinsel Ayrımcılıkla Mücadele Yetkilisi Kate Jenkins raporun üniversite hayatıyla ilgili çok rahatsız edici bir tablo ortaya koyduğunu söyledi:

"Cinsel saldırı ve cinsel tacizin bu öğrencilerin akademik, sosyal hayatları ve kaldıkları yerlerdeki ilişkilerinin sıradan bir parçası olduğunu öğrenmek çok sarsıcı. Ne yazık ki bu deneyimler yıkıcı etkileri oluyor. Öğrencilerin sağlıklarını, öğrenimlerinı ve gelecekteki iş yaşamlarını etkileyebiliyor."

Endişe verici rakamlar

Avustralya'daki 39 üniversiteden 31 bin öğrenciyi kapsayan araştırma cinsel saldırı ve tacizin bütün üniversite ortamlarında değişen oranlarda gerçekleşebildiğini ortaya koydu.

Araştırmada "cinsel saldırı", "bir kişinin iradesi hilafına ya da onayı olmadan cinsel ilişkiye zorlanması ya da mecbur bırakılması" olarak tarif ediliyor. Kişinin başlangıçta onay verdiği halde sonra vazgeçmesi durumu da bu kapsamda değerlendiriliyor.

"Cinsel taciz" ise istenmeyen cinsel davranışlar olarak tarif ediliyor. Bu tanıma rahatsız edici bakışlar, laf atma ya da sarkıntılık gibi bir çok davranış girebiliyor.

Avustralyalı yetkili Kate Jenkins "Cinsel saldırıya uğrayan her beş kişiden biri bunun üniversite binası ya da kampüs içindeki bir sosyal etkinlik serasında olduğunu söylüyor" diyor ve ekliyor:

"Özellikle okul ortamı çok endişe verici. Bilhassa kadınların okulda cinsel saldırıya uğrama ihtimalinin erkeklere göre dört misli yüksek olduğu gözönüne alındığında."