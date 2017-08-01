Ürdün'de kurbanlarıyla evlenen tecavüzcülere af getiren yasaya iptal

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Ürdünlü milletvekilleri, tecavüz suçlularının kurbanlarıyla evlenmeleri durumunda ceza almaktan kurtulmalarını sağlayan yasayı iptal etti.

Parlamentonun alt kanadı 308'inci madde olarak bilinen yasanın kaldırılmasını onayladı.

İnsan hakları savunucuları uzun süredir söz konusu yasanın kaldırılmasını istiyordu. Taraftarlarıysa yasanın tecavüz kurbanlarının sosyal hayattan dışlanmasını önlediğini savunuyordu.

Yasanın kaldırılması için, önce parlamentonun üst kanadında oylanması, daha sonra da Kral tarafından onaylanması gerekiyor.

Geçen hafta Tunus'ta da benzer bir yasa yürürlükten kaldırılmıştı.

Ürdün Ulusal Kadın Komisyonu'ndan Salma Nims "Bu, Ürdün'deki kadın ve insan hakları hareketinin bir başarısı" dedi.

308'inci madde, kurbanlarıyla evlenmeleri ve üç yıl boyunca boşanmamaları durumunda tecavüz suçlularının haklarındaki suçlamaların düşmesini sağlıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Ortadoğu ve Afrika'da Cezayir, Irak, Kuveyt, Libya, Suriye ve Filistin topraklarında benzer düzenlemeler bulunuyor.