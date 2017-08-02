Reuters: Rus paralı askerler 6 bin dolar maaşla Suriye'de savaşıyor

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Reuters haber ajansı, aralarında özel güvenlik firmalarında görev yapan paralı askerlerin de bulunduğu en az 40 Rus askerinin bu yıl Suriye'de çatışmalarda öldürüldüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bu yıl şu ana kadar 10 Rus askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Haberdeki öldürülen Rus askeri sayısını, yerel yetkililer, aile bireyleri ve ölen askerlerin arkadaşlarına doğrulattığını belirten Reuters, 40 askerin 21'inin özel firmalar aracılığıyla Suriye'ye getirildiğini belirtti.

Haberde, yalnızca Nisan ayı içinde 21 Rus askerin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Reuters, birden fazla kaynak aracılığı ile Vagner lakaplı birinin, Rus paralı askerlerin, Suriye'ye gönderilmesine komuta ettiğini bildirdi.

Haberde, Suriye'de öldürüldüğü yakınları tarafından doğrulanan bir paralı Rus askerin, aylık 6 bin dolar maaş vaadi ile bu ülkeye gönderildiği iddiası da yer aldı.

Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonlarına ilişkin ulaşılabilen bilgiler oldukça sınırlı.

Ancak sahadaki asker kayıplarına ilişkin rakamların artması, Rus kara unsurlarının daha kapsamlı müdahalelerde yer aldığının kanıtı olarak gösteriliyor.

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Kremlin: Bu kişilerin devlet ile hiçbir ilişkisi yoktur

Kremlin'den haberi yalanlamazken, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen söz konusu kişilerin sivil vatandaşlar olduğu ve ordu ile ilişkileri olmadığı ifade edildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, paralı asker olduğu iddia edilen kişilerin gönüllü olarak Beşar Esad için savaştıklarını ve Rus Savunma Bakanlığı ile bir ilişkileri olmadığını söyledi.

Peskov yaptığı açıklamada, "Bu kişilerin devlet ile hiçbir ilişkisi yoktur" dedi.

Askeri kayıplar devlet sırrı kapsamına alındı

Rusya'da, Suriye'ye müdahale öncesi çıkarılan bir kararname ile "barış zamanında" yaşanan askeri kayıplar devlet sırrı kapsamına alındı.

Ülke medyasının müdahaleyi büyük ölçüde olumlu yönde gösteren yayınlarının yanında Rus askeri kayıplarının gerçek verileri hassas bir başlık olarak öne çıkıyor.

Reuters haber ajansı, haberle ilgili ulaşmaya çalıştığı Rus Savunma Bakanlığı ve Kremlin'in sorularına yanıt vermediğini de duyurdu.

Moskova, yaklaşık 2 yıl önce Beşar Esad'a destek amacıyla Suriye'de askeri operasyonlara başladı.