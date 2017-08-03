Beyaz Saray gerçekten 'tam bir çöplük' mü?

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Beyaz Saray tam bir "çöplük"müş. En azından yeni sakinleri öyle olduğunu düşünüyor olabilir.

Golf.com sitesinde yer alan bir haberde, Başkan Donald Trump'ın yeni evinin standartlarından şikayet ettiği ya da en azından dalga geçtiği öne sürülüyor.

Habere göre, Trump, arkadaşlarına ABD'nin farklı yerlerinde bulunan golf sahalarına sık sık yaptığı ziyaretlerin nedenini, "Beyaz Saray tam bir çöplük" sözleriyle açıklıyormuş.

Trump ise bu iddiaları yalanladı. Başkan Trump, Twitter üzerinden attığı mesajda, "Beyaz Saray'ı seviyorum. Gördüğüm en güzel binalardan (evlerden) biri. Ama Sahte Haber, oraya çöp dediğimi söylüyor. TAMAMEN GERÇEK DIŞI" dedi.

Skip Twitter post by @realDonaldTrump I love the White House, one of the most beautiful buildings (homes) I have ever seen. But Fake News said I called it a dump - TOTALLY UNTRUE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Ağustos 2017

Ancak haberin yayınlanması, Beyaz Saray'da sekiz yıl yaşayan eski başkanlardan Bill Clinton'ın kızı Chelsea Clinton'ın da tartışmaya dahil olmasına yol açtı.

Chelsea Clinton, Twitter üzerinden attığı mesajda, "Beyaz Saray'ın tüm uşakları, temizlikçileri, çiçekçileri, bahçıvanları, tesisatçıları, mühendisleri ve tasarımcılarına tüm hizmetlerinden dolayı teşekkürler" yazdı.

Peki, Beyaz Saray gerçekten de çöplük mü?

ABD'nin en köklü ve en önemli mimarlık dergilerinden Architectural Digest'ın Temmuz ayında yayınladığı fotoğraflara bakılırsa durum hiç de söylendiği gibi değil.

Tabi ki, bu fotoğraflar Beyaz Saray'ın 132 odasının tamamını göstermiyor. Burada görüntülenmeyenlerin gerçekten de iyi durumda olup olmadığını bilmek pek mümkün değil.

Ancak en azından kamuya açık yerlerin gayet bakımlı olduğunu söylemek mümkün.

Telif hakkı AFP Image caption Kırmızı Oda (The Red Room) Kasım 2016'da böyleydi

Telif hakkı AFP Image caption Eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Temmuz 2009'da konut olarak kullanılan üst kattan Büyük Fuaye alanına inerken görülüyor

Tam 14 yıl boyunca üç farklı başkanın yönetimi sırasında Beyaz Saray'da görev yapan Bradley H. Patterson, 2008 yılında yazdığı kitapta, buranın restorasyonu ve bakımı için yıllık 1,6 milyon dolarlık bir bütçe ayrıldığını söylüyor.

Bu açıdan bakınca, Beyaz Saray'ın düşünce kuruluşu Center for American Progress'in 2016 tarihli raporuna göre tehlike arz eden 30 milyon eve kıyasla oldukça iyi durumda olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Telif hakkı Getty Images Image caption Beyaz Saray kütüphanesi 29 Kasım 2016'da Noel süslemeleriyle böyle görünüyordu

Söz konusu raporda, bu evlerde, "çürük binalar, kötü ısıtma, hasarlı tesisat ve gaz sızıntısı" gibi tehlikeler mevcut.

Bu da, kaba bir hesapla yaklaşık 76 milyon ABD vatandaşının can sağlıklarına "ciddi şekilde tehdit oluşturan" evlerde yaşadığı anlamına geliyor.

Zevk meselesi mi?

Mevcut başkan yeni evinden memnun değilse, bunun nedeni kişisel zevkler olabilir.

Trump'ın New York'ta kendisine ait Trump Tower'ın çatı katında bulunan dairesinde farklı bir estetik anlayışın hakim olduğu görülüyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Trump Kasım 2016'da Trump Tower'da bir araya gelmişti

Yazar Peter York, Politico için kaleme aldığı makalede, "Bir bakıma, bu dekorasyon birçok kişinin ancak hayalini kurabileceği bir zenginliği ortaya koyarak, kendine gıpta ettirmeyi amaçlıyor" diyor ve şunları ekliyor:

"Ancak bazı önemli anlayışlarla paralellik de gösteriyor. Bu anlayış, İtalyan Rönenansı ya da süslerin ilhamının alındığı Fransız baroku değil. Aksine daha yakın tarihli bir anlayış: Trump'ın görünüşünü estetik açıdan en iyi tanımlayan şeyin diktatörlük tarzı olduğunu düşünüyorum."

York'a göre, Trump'ın dairesi "ben çok zenginim ve tahayyül edemeyeceğiniz kadar güçlüyüm" diye bağırıyor ve bu da "neoklasik tarzdaki kamu binalarının mütevazılığıyla istikrar ve güven duygusu vermeyi amaçlayan" Washington bürokrasisinin anlayışıyla ciddi tezatlar içeriyor.

Ancak, Trump'ın da diğer tüm başkanlar gibi şimdiye kadar Beyaz Saray'a kendi tarzını yansıttığı kesin.

Telif hakkı Getty Images Image caption Trump Tower'ın dış görünüşünde de Başkan'ın dekorasyonda kullanmayı sevdiği altın rengi kendine yer buluyor

Trump'ın Oval Ofis'teki kırmızı perdeleri, altın rengi perdelerle değiştirdiği biliniyor. Ancak kamuya ve basına açık olmayan alanlarda yapılan değişiklikler hakkında pek de fazla bilgi yok.

Eşi Melania'nın bu yıl başında dekoratör Tham Kannalikham'ı Beyaz Saray'a davet ettiği bilinse de, Trump çiftinin konut olarak kullandığı kısmın son hali belirsizliğini koruyor.

First Lady'nin kıdemli danışmanlarından Stephanie Winston Wolkoff, yaşam tarzı haberleri yayınlayan WWD sitesine yaptığı açıklamada, "Melania Trump, Beyaz Saray'ın tarihi yanlarının değerinin çok farkında ve Tham'ın geleneksel tasarım ve deneyimiyle birlikte Başkan, First Lady ve oğulları Barron'un ailecek birlikte vakit geçirecekleri, 'evimiz' diyecekleri alanda şıklık ve konforun pürüzsüz bir birleşimini sağlamaya odaklanıyorlar" dedi.

Geniş kapsamlı bir tadilat kaça mal olur?

Herhalde Beyaz Saray'ın haklı bir şekilde çöplük olarak adlandırılabileceği son dönem, 1940'lı yıllarda büyük ekonomik kriz ve İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından gelen zaman dilimi olmuştur.

Tarihçilere göre, Başkan Harry Truman, Beyaz Saray'a taşındığında yalnızca kendi ihtiyaçlarına göre çok küçük bir fiziki alanla değil, aynı zamanda tesisatı ve altyapısı çökmüş bir harabeyle karşılaştı.

Telif hakkı Harry Truman Museum and Archive Image caption 1950 yılında devam eden tadilat sırasında Beyaz Saray'ın kuzeydoğu kısmının hali

Telif hakkı Getty Images Image caption Eylül 2014'te çekilen bu fotoğrafta Beyaz Saray'ın kuzey girişi görülüyor

Çeşitli kaynaklara göre, 1948 yılında başlayan tadilat çalışmaları 5,7 milyon dolara (yaklaşık 20 milyon TL) mal oldu ve bu kapsamda ciddi bir genişletme projesi de hayata geçirildi.

Bugün Beyaz Saray'ın yıllık bakım maliyetinin bunun yaklaşık üçte biri olduğu düşünüldüğünde, tepeden tırnağa yapılacak bir yenileme çalışmasının da faturası aşağı yukarı ortaya çıkıyor.

İngiltere'de 775 odasıyla Beyaz Saray'dan çok daha büyük bir alana sahip olan Buckingham Sarayı'nda da toplam maliyeti 369 milyon sterlin (1,7 milyar TL) olarak hesaplanan kapsamlı bir tadilat süreci başlamak üzere. Yapılacak yenileme çalışmasının 10 yıl sürmesi bekleniyor.

Telif hakkı Harry Truman Museum and Archive Image caption Beyaz Saray'daki Resmi Yemek Odası'nın 1902 yılında yapılan duvarının tadilat sırasındaki hali

Telif hakkı Getty Images Image caption Aynı odada Trump ve Birleşmiş Milletler heyeti Nisan 2017'de birlikte yemek yiyor

Buckingham Sarayı'ndaki en son kapsamlı tadilat çalışması 1950'lerde yapılmıştı.

Dolayısıyla bugün Kraliçe'nin resmi konutunda baş gösteren eskimiş kablolar, çatlak borular ve hasarlı ısıtma sistemi gibi sıkıntıların Beyaz Saray'ın gözlerden uzak köşelerinde de ortaya çıktığı düşünülebilir.

Ancak, Beyaz Saray'da 1993 yılından bu yana enerji verimliliğinin artırılması için yürütülen iyileştirme çalışmaları yapıldığı göz önüne alındığında durumun bu kadar vahim olma ihtimali de pek yüksek değil.

Fransa'da da Versay Sarayı'nda 2003 yılında başlayan toplam 500 milyon euroluk (2 milyar TL) yenileme çalışmaları halen sürüyor ve üç yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor.