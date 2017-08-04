Sevgilisini mesajla intihara teşvik eden kadına hapis cezası

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ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir mahkeme, attığı telefon mesajıyla erkek arkadaşını intihara teşvikle suçlanan 20 yaşındaki Michelle Carter adlı bir kadını 2,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Michelle Carter 15 ay hapis yatacak. 5 yıl içinde benzer bir suç işlerse cezasının geri kalanını çekmesi için de cezaevine gönderilecek.

Carter'ın, Haziran 2014'te erkek arkadaşı Conrad Roy'a attığı mesajda, "As kendini, git binadan atla, kendini bıçakla, ne bileyim ben bir sürü yolu var" ifadeleri yer almıştı.

Roy bu mesajdan iki hafta sonra bir aracın içinde ölü bulundu. Aracında egzoz gazı ile intihar ettiği anlaşıldı.

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O sırada 17 yaşında olan Carter'ın, intihara kalkışmasından dakikalar önce Roy'a attığı mesajında şu ifadeler de yer alıyordu:

"Bunu yapmalısın Conrad. Tek yapman gereken jenatörü çalıştırmak. Sonra özgür ve mutlu olacaksın."

'Ruh sağlıkları yerinde değildi'

Perşembe günü görülen duruşmada Carter'ın avukatları, hem müvekkillerinin hem de Roy'un akıl sağlıklarının yerinde olmadığını savundu.

Mahkeme heyetine konuşan savcı ise kadını suçlayarak "Daha iyi bir hayat yaşamak için Roy'un hayatını sonlandırdı. Ne sorumluluk aldı, ne de pişmanlık gösterdi" dedi.

Carter'ın avukatı, müvekkilinin bu "korkunç durumdan" büyük pişmanlık duyduğunu vurguladı.

Hakim, "yaşı, olgunluk düzeyi ya da zihinsel rahatsızlığının kadının bu eylemleri üzerinde bir etkisi olmadığına" hükmetti.

Dava hukukçuları ikiye böldü

Hakim ayrıca Carter'ın, Roy'un ölümü üzerinden dikkat çekmek için basına demeç vermesine ve davadan çıkar sağlamasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

ABD'nin Massachusetts eyalketinde bir insana intihar etmesini söyleyen bir şüphelinin suçlu olduğuna hükmeden bir yasa yok.

Dolayısıyla dava, hukukçuları da ikiye böldü.

Genç kadını savunanlar arasında, İtalya'da 2007 yılında ev arkadaşını öldürmekle suçlanarak hapse mahkum edilen ve iki yıl önce bırakılan Amanda Knox da var.

Los Angeles Times gazetesine yazan Knox, "Michelle Carter şefkat gösterilmesini hak ediyor, hapse girmeyi değil" ifadelerini kullandı.