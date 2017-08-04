Trump'ın sızan telefon kayıtlarından en ilginç alıntılar

Telif hakkı Getty Image caption Trump'ın sözleri hem eleştirildi, hem de alay konusu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ve Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile yaptığı telefon görüşmelerinin basına sızması sonrası "tutarsız" ve "narsist" açıklamalar yapmakla suçlanıyor.

Donald Trump'ın Amerikan Washington Post gazetesine sızdırılan görüşmelerdeki sözleri hem eleştirildi, hem de alay konusu oldu.

27 Ocak'ta yapılan görüşmelerde, ABD-Meksika sınırına inşa edilmek istenen duvar ve Avustralya ile eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan mülteci anlaşması gibi konular tartışılmış.

Gizli telefon kayıtlarından çıkan en ilginç alıntıları derledik:

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'Ben dünyanın en büyük insanıyım'

ABD Başkanı Trump, Obama yönetiminin Avustralya ile imzaladığı mülteci anlaşmasına karşıydı. Anlaşma, Avustralya'ya iltica başvurusunda bulunan 1250 kişinin ABD'ye yerleştirilmesini öngörüyor.

Sızan diyaloglarda Trump, Avustralya Başbakanı'na önce "Kimin anlaşması bu? Obama mı yaptı?" diye soruyor.

Sonra da Suriyeli mültecileri ABD'ye almanın "kendisini kötü göstereceğini" söylüyor ve ekliyor:

"Malcolm, bu o kadar önemli mi? Öldürecek bu durum beni. Ben insanların ülkesine girmesine izin vermek istemeyen, dünyanın en büyük insanıyım."

Telif hakkı TWITTER Image caption Trump Twitter'da, "İnanabiliyor musunuz? Obama yönetimi Avustralya'dan binlerce kaçak göçmeni almayı kabul etmiş. Neden? Bu aptal anlaşmayı inceleyeceğim" açıklamasını yapmıştı.

Trump ve Avustralya Başbakanı arasında 'gergin' görüşme

'Yerel süt insanları'

"Bu insanları alma fikrinden nefret ediyorum. Sana garanti veriyorum, kötü insanlardır" diyen Trump, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Gelenlerin yerel süt insanları (köylüleri kast ediyor) için çalışacak harika insanlar olacağını sanmıyorum...Burada ben kimseyi içeriye almayacağım diye yasak koyuyorum sonra da 2 bin insanı içeri alıyoruz."

'Neden teknelere ayrımcılık yapıyorsunuz?'

Trump'ın merak ettiği bir başka konu da, Avustralya'nın neden göçmen teknelerine "ayrımcılık yaptığı":

"Teknelerle ilgili mesele ne? Neden teknelere ayrımcılık yapıyorsunuz. Hayır, biliyorum, belli bölgelerden geliyorlar."

Meksika sınırına duvar tartışması

Telif hakkı Reuters Image caption ABD-Meksika sınırının bir bölümünde çeşitli çitler ve bariyerler var

ABD-Meksika sınırına duvar örülmesi, Donald Trump'ın en önemli seçim vaatleri arasındaydı. Trump, duvarın parasını Meksika hükümetine ödeteceğini söylüyordu.

Trump bu kayıtlarda, Meksika Devlet Başkanı Nieto'ya da, "Meksika'ya duvarın parasını ödetmek zorundayım. İki yıldır bunu söylüyorum" diyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Meksika Cumhurbaşkanı Nieto'dan sınıra örülecek duvarın parasını ödemeyeceğini kamuoyuyla paylaşmamasını istedi.

Telefonda Nieto'yu ikna edemeyen Trump, duvarın masraflarını ödemeyeceklerini kamuoyuna söylememesini istedi:

"Bırak 'Halledeceğiz' diyelim. Eğer ileride istersen, Jared (Kushner) ve Luis'yle (Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray) beraber müzakere masasına geri döneriz. Eminim iki ülke için de iyi olacak bir çözüm bulunur."

'Putin ile telefon görüşmesi hoştu'

Washington Post gazetesi Şubat ayında yayımladığı bir haberde, Trump ile Avustralya Başbakanı Turnbull'un telefon görüşmesi sırasında, mülteci anlaşması konusunda gerginlik yaşadığını öne sürmüştü.

Trump ise görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyerek, gazeteyi "yalan haber" yapmakla suçlamıştı.

Sızan telefon kayıtlarında ise Trump, Turnbull'e, "Bu, şu ana kadar yaptığım en nahoş telefon görüşmesi" diyor. Sonra da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeyi övüyor:

"Bütün gün bu telefon konuşmalarını yaptım ve bu, aralarında en kötü olanıydı. Putin'le olan telefon konuşması hoştu. Bu çok saçma."

Avustralya, ABD'nin en yakın mütteffiklerinden biri olarak görülüyor. Ülkede ABD'nin birçok hava üssü var.

Trump ise ülkesinde, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla açılan soruşturmanın hedefinde.