Venezuela'da tartışmalı kurucu meclis açıldı

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Venezuela'da yeni bir anayasa yapması amacıyla geçen hafta seçilen Kurucu Meclis, tartışmalara ve protestolara rağmen toplandı.

Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun aylardır süren ve en az 125 kişinin ölümüne yol açan protestoları ancak yeni bir anayasanın sona erdirebileceğine dair sözleri yurt içi ve yurt dışından eleştirilerin önüne geçememişti.

Maduro'nu eşi ve oğlunun da aralarında olduğu 545 üyeli Meclis, 1999 yılına ait olan anayasayı yeniden yazma görevini üstleniyor.

Muhalifler ise Maduro'nun bu anayasa sayesinde elindeki güçleri daha da sıkılaştıracağını iddia ediyor.

Kurucu Meclis, üyelerinin yemin etmesi için toplanırken bir yanda başkent Caracas'ta muhalifler Meclis'e doğru yürümeye çalıştı.

Telif hakkı AFP Image caption Polis eylemcilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti

Ancak polis toplananlara göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin yüzlerce kişiye müdahale etmesi üzerine yaralananlar oldu.

Şehrin başka yerlerinde ise Maduro yanlısı Venezuelalıların bayraklar ve alkışlarla Kurucu Meclis'in toplanmasını kutladığı görüldü.

Muhaliflere 'faşist' dedi

Maduro'ya yakın isimlerden olan eski dışişleri bakanı Delcy Rodriguez, meclis başkanı oldu.

Telif hakkı Reuters Image caption Eski dışişleri bakanı Delcy Rodriguez, Kurucu Meclis'in başkanı oldu.

Açılış konuşmasında muhalefeti 'faşist' olarak tanımlayan Rodriguez, uluslararası topluma müdahalede bulunmaması gerektiği yönünde çağrı yaptı.

ABD, Avrupa Birliği, Vatikan, Meksika, Arjantin ve Şili gibi ülkeler ise yeni meclisi kınadıklarını belirtti.

ABD, Maduro'yu 'diktatör' olarak tanımlayarak kendisine yönelik yaptırım kararı aldığını açıklamıştı.

Geçen hafta düzenlenen seçimleri organize eden Smartmartic adlı İngiliz şirketin CEO'su Antonio Mugica ise Venezuela Seçim Komisyonu'nun, seçimlere katılanların sayısının en az 1 milyon daha fazla açıklandığını öne sürmüştü.

Telif hakkı Reuters Image caption Maduro yanlıları

Maduro, bu iddiaları reddederken. Maduro'nun önde gelen muhaliflerinden biri olan başsavcı Luisa Ortega ise iddiaların araştırılması için soruşturma başlattı.

Anayasa için referandum yapılacak

Son aylarda muhalefet ve Maduro arasındaki gerginlik üst safhaya vardı.

Bu hafta içinde ev hapsinde tutulan muhalefet liderleri Leopoldo López ve Antonio Ledezma, evlerinden tekrar alınarak hapishaneye götürülmüştü.

Lopez, halen askeri hapishanede tutulurken Ladezma ev hapsine geri döndü.

Maduro anayasa yazıldıktan sonra tekrar bir referandum düzenleneceğini söylüyor.

Datanalisis şirketine göre Maduro'ya destek yüzde 20 seviyelerine gerilemiş durumda.