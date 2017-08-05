Venezuela'da askerler muhalif başsavcının ofisini 'kuşattı'

Telif hakkı AFP Image caption Askerler başsavcılık binasının etrafına konuşlandı.

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun önde gelen muhaliflerinden olan başsavcı Luisa Ortega'nın ofisinin etrafı askerler tarafından çevrildi.

Ortega, Twitter'dan yaptığı açıklamada askerlerin bu davranışını 'kuşatma' olarak tanımlarken, "yerel ve uluslararası herkesin gözleri önünde bu olayı kınadığını" söyledi.

Bir gün önce yeni bir anayasa yapması amacıyla geçen hafta seçilen Kurucu Meclis'in üyeleri toplanarak bir araya gelmişti.

545 üyeli Kurucu Meclis'in çalışmalarına bugün başlaması bekleniyor.

Ortega ise seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarının araştırılması için bir soruşturma başlatmış, yerel bir mahkemeden Meclis'in göreve başlamasının engellenmesini istemişti.

Geçen hafta düzenlenen seçimleri organize eden Smartmartic adlı İngiliz şirketin CEO'su Antonio Mugica, Venezuela Seçim Komisyonu'nun, seçimlere katılanların sayısını en az 1 milyon daha fazla açıkladığını öne sürmüştü.

Maduro, bu iddiaları reddederken. başsavcı Luisa Ortega ise iddiaların araştırılması için soruşturma başlattı.

Telif hakkı AFP Image caption Başsavcı Luisa Ortega, başsavcılığın giriş ve çıkışlarının askerler tarafından kapatılması üzerine ofisine motorsikletle geldi.

Cuma günü Kurucu Meclis, tartışmalara ve protestolara rağmen açıldı, üyeleri yemin etti.

Diğer yanda ise başkent Caracas'ta muhalifler Meclis'e doğru yürümeye çalıştı. Eylemcilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale edildi.