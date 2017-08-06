İtalyan yargısından tartışma yaratan 'otobüste mastürbasyon' kararı

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İtalya'nın Torino kentinde otobüste bir kadının üzerine mastürbasyon yapan adam, kadınla fiziksel temasta bulunmadığı gerekçesiyle, "cinsel saldırı" suçlamasından aklandı.

Geçen Ekim ayında yaşanan olayda, Torino'da şehir içi ulaşımda kullanılan bir otobüste oturan kadının yanında ayakta duran 27 yaşındaki bir adam mastürbasyon yaptıktan sonra otobüsten indi. Kadın, adamın bu eyleminden ancak adamın otobüsten inmesinden sonra üzerindeki sıvıyı fark etmesiyle haberdar oldu.

Kadının şikayetçi olması üzerine izlenen kamera kayıtlarıyla suçlanan adamın mastürbasyon yaptığı kanıtlandı. Ancak mahkeme bunun "ahlaka aykırı eylem" olarak değerlendirebileceğine hükmetti ve savcılığın cinsel saldırı suçlamasıyla yaptığı hapis talebini reddetti.

Geçen hafta içinde açıklanan mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:

"Şikayetçi kadının ifadesinde, mastürbasyon eyleminin kadının vücuduyla temas halinde yapıldığını gösteren hiçbir unsur bulunmamaktadır. Bu nedenle bu eylemi cinsel saldırı olarak değerlendirmek güçtür; ancak ahlaka aykırı bir eylem olduğu söylenebilir."

Adalet Bakanlığı'ndan yanıt bekleniyor

Mahkemenin bu kararı tepki çekti. Torino Belediye Meclisi'nin Hak ve Eşitlikler Konseyi, "Bize göre, karşı tarafın rızası olmadan yapılan her türlü eylem saldırı olarak kabul edilmelidir. Bu türden hükümler bumerang etkisi yaratıyor ve bizim her gün gösterdiğimiz çabanın boşa gitmesine yol açıyor" eleştirisinde bulundu.

İtalyan parlamentosunun kadın cinayetleri ve cinsel şiddetle mücadele komisyonu başkanı Francesca Puglisi de karara karşı çıkarak olayla ilgili olarak Adalet Bakanlığı'na yönelik bir soru önergesi vereceğini açıkladı.

Öte yandan Hakimler Yüksek Kurulu'ndan Pierantonio Zanettin, mahkemenin kararının mevcut yasalara uygun olduğunu söyledi. Zanetti, "Sayın Puglisi'nin öfkesini paylaşıyorum ancak mahkemenin kararı teknik olarak doğru gibi görünüyor. Mahkeme kararına karşı çıkmak yerine, yasama organının bu türden eylemleri suç olmaktan çıkarması eleştirilmelidir. Hapishaneleri boşaltmak için cezasızlık alanları yaratıldı" dedi.