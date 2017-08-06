YPG'ye katıldığı için tutuklanan İngiliz vatandaşının ailesi Guardian gazetesine konuştu: Oğlumuz masum

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Türkiye'de "terörizm şüphesi ilgili suçlamalar" nedeniyle tutuklu durumda bulunan İngiliz vatandaşının ailesi, Guardian gazetesine verdikleri röportajda oğullarının masum olduğunu açıkladı.

Gazetede yer alan habere göre, 24 yaşındaki Joe Robinson, Aydın'ın Didim ilçesinde Bulgar kız arkadaşı Mira Rojkan ile birlikte otel odasında gözaltına alındı.

6 gün süren sorgu sonrası 22 yaşındaki kadın serbest bırakılırken, Joe Robinson, "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

24 yaşındaki Robinson'ın, 2015 yılında Suriye'nin kuzeyinde Kürt silahlı güçlerine katıldığı gerekçesiyle tutuklandığının düşünüldüğü ifadesi haberde yer alıyor.

48 yaşındaki Sharon Robinson gazeteye yaptığı açıklamada oğlunun ne ile suçlandığının tam olarak bilinmediğini söyledi:

"Ben sadece bilgi istiyorum. Bir mahkeme tarihi olup olmadığını bilmiyoruz, ne durumda olduğunu, tam olarak ne ile suçlandığını bilmiyoruz. Onunla herhangi bir şekilde görüşme olanağımız olup olmadığını sordum ama yanıt alamadım. Türkiye'deki durumun ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yoktu, Joe'nun da olduğunu sanmıyorum yoksa oraya tatile gitmezdi"

İngiltere'de de gözaltına alınmıştı

24 yaşındaki Robinson'ın 2012 yılında İngiliz ordusunda sıhhiyeci olarak Afganistan'a gönderildiği belirtiliyor.

Eski İngiliz askerinin daha sonra Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) içinde bir ay süresince sıhhiyeci olarak görev aldığı ve ardından da Irak'ın kuzeyinde peşmerge güçlerine katıldığı belirtiliyor.

2015 yılında İngiltere'ye dönen Robinson havaalanında, hakkındaki "terörizm suçlamaları" nedeniyle gözaltına alındı ve 10 ay süresince tutuksuz olarak yargılandı. Hakkındaki suçlamalar bu sürenin sonunda düşürüldü.

24 yaşındaki eski İngiliz askeri ile birlikte gözaltına alınan kız arkadaşı, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, 20 silahlı polis tarafından gözaltına alındıklarını söyledi:

"Korkunçtu. Bizim terörist olduğumuza ve Türkiye'de bir şeyler yapma hazırlığında olduğumuza ilişkin bir ihbar e-posta aldıklarını söylediler. Bu tamamen saçmalık. Joe'nun Facebook hesabında yer alan Kürt askeri üniformalı fotoğrafının da onun terörist olduğunun kanıtı olduğunu söylediler"

'Bildiğim kadarıyla Suriye'de kurşun sıkmadı'

Gazete, haberde, Robinson YPG güçlerinde yer alırken komutanı konumunda bulunan bir İngiliz vatandaşı ile röportaja da yer verdi.

Botan English kod adlı bu kişi gazeteye, "Benim bildiğim kadarıyla Suriye'de kaldığı süre boyunca kurşun sıkmadı. İngiliz ordusunda aldığı sıhhiye eğitimi bizim için daha yararlıydı.

Joe Robinson'ın avukatı Kaya Kayaoğlu da gazeteye müvekkili ile yaptığı görüşmeyi anlatarak, "İyi durumdaydı, morali yüksekti. Ama ne zaman mahkemeye çıkarılacağını da bilmiyoruz" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise konuyu bildiklerini ve konsolosluk görevlileri aracılığıyla görüşme izni talep ettiklerini açıkladı.