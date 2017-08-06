İranlı erkek vekiller 'Mogherini ile selfie yarışı' nedeniyle eleştiriliyor

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İran'da bazı milletvekilleri AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile fotoğraf çektirme yarışına girdikleri gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.

İtalyan politikacı, Devlet Başkanı seçilen Hasan Ruhani'nin yemin töreni için İran'da bulunuyordu.

Federica Mogherini'ye parlamento çatısı altında erkek milletvekilleri tarafından gösterilen ilgi tartışma yarattı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, paylaştığı fotoğraftaki manzarayı "garip davranış" olarak tanımladı.

Alireza Salimi isimli bir milletvekili ise fotoğrafı "Batı'ya teslimiyet" olarak niteledi ve olayın soruşturulması için komisyon kurulabileceğini söyledi.

Sosyal medya kullanıcıları da fotoğraflarda yer alan milletvekilleri ile dalga geçerken bazıları bu durumun utanç verici olduğu yorumunu yaptı.

Çok paylaşılan bir tweet, ortaya çıkan fotoğrafı, Monica Belluci'nin rol aldığı Malena isimli filmdeki meşhur sigara yakma sahnesine benzetti.

Devlet Başkanı Hasan Ruhani'nin danışmanlarından Hesam Ashena, yaşanan durumu bir kültür problemi olarak tanımlayarak, "O selfieye gire saygın milletvekilleri ile ciddi olarak konuşulması gerekiyor" dedi.

Göreve gelmesiyle İran ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri yakınlaştırdığı yorumu yapılan Mogherini ise ziyaretle ilgili yayınladığı açıklamada tartışma yaratan görüntüye değinmedi.