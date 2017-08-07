Dünyanın en büyük kalbi sergileniyor

Bir organizmaya ait bugüne kadar görülmüş en büyük kalp Kanada'nın Toronto kentinde bulunan Royal Ontario Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Aşağı yukarı iki yıl önce Rusya'nın Saint Lawrence Körfezi'nde karaya vuran iki balinadan birine ait olan kalp tüm bu süre içinde muhafaza işlemlerinden geçirildi.

Almanya'nın Brandenburg kentine gönderildi ve burada özel işlemlerden geçirilerek, içindeki su ve enzimlerden arındırıldı.

Bunların yerine silikon polimerden oluşan bir solüsyon sıkılarak, kalbe eski formu geri kazandırıldı.

Kalp işlemlerin tamamlanmasının ardından sergilenmek üzere Toronto'ya gönderildi.