Venezuela ordusu, Valencia Üssü'ne saldırdığı iddia edilen 'isyancılar' için operasyon başlattı. Devlet Başkanı Maduro, 20 kişi olduğu belirtilen 'isyancılar'dan 2'sinin öldürüldüğünü, 8'inin de yakalandığı söyledi. Kaçan 10 isyancıyı arama operasyonları hava destekli olarak sürüyor.
Venezuela'da 'isyancılar' aranıyor
- 7 Ağustos 2017
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