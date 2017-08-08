Sahte Everest tırmanışı Hint polis çifti işlerinden etti

Everest Dağı'nın zirvesine çıkan ilk Hint çift olduklarını iddia eden iki polis memuru, soruşturmada tırmanışın sahte olduğunun anlaşılmasının ardından görevden alındı.

Dinesh ve Tarakeshwari Rathod, geçen yıl 8850 metre yükseklikteki zirveye tırmandıklarını iddia etmişlerdi.

Ancak Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde görevli polis çifti, 23 Mayıs'ta yaptıklarını savundukları tırmanışa ait fotoğrafların "üzerinde oynanmış" olduğunu doğruladı.

Soruşturma, diğer dağcıların çiftin zirveye tırmanma iddiasını sorgulamasıyla başlatıldı.

Polis yetkilisi Sahebrao Patil, PTI Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada çiftin "yanıltıcı bilgiler paylaştıklarını ve Maharashtra Polisi'nin saygınlığına gölge düşündüklerini" belirtti.

Çift hakkında adli soruşturma da yürütülüp yürütülmeyeceği henüz net değil.

Telif hakkı Makalu Adventure Image caption Dinesh ve Tarakeshwari Rathod'a ait olduğu savunulan fotoğrafların onların olmadığı iddia ediliyor.

Nepal yetkilileri, çiftin zirveye tırmanma iddiasının sahte olduğu sonucuna varmış ve onlara 10 yıl dağcılık yasağı getirmişti. Nepal Turizm Bakanlığı başta zirveye tırmanışı onaylamış, ancak soruşturmanın ardından bu kararı geri almıştı.

Başkja bir dağcı 'Fotoğraflar bana ait' dedi

Rathod çifti de başta gazetecilere fotoğrafların gerçek olduğunu söylemişti.

Ancak Bangalore kentinden başka bir dağcı Satyarup Sidhantha daha sonra medyaya Rathod çiftinin tırmanışın kanıtı diye sunduğu fotoğrafların aslında kendisine ait olduğunu anlattı.

Rathod çiftiyle ilgili şüpheler, çiftin zirveye vardıklarını iddia ettikleri saat ve duyuruyu yaptıkları basın toplantısı arasındaki süre farkı üzerine başladı.

Çiftin bu kadar kısa sürede zirveye ulaşıp, sonra ana kampa dönemeyecekleri söylenmiş ve tırmanışa ait olduğu iddia edilen fotoğraflarda iki farklı kıyafet ve botlarla görünmüşlerdi.

Everest'e tırmanmayı başaranların çoğu, daha sonra motivasyon veren konuşmalar ya da yazarlık yaparak çok kazançlı bir kariyer elde ediyor.

Dağcılık ise yoksul bir ülke olan Nepal için de önemli bir gelir kapısı.

Geçen yıl ilkbaharda 250'si yabancı, 450 kişi Everest'e tırmanmıştı.