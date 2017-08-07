Fotoğraflarla: Doğu Yarımküre'de yılın ilk Ay tutulması

Telif hakkı EPA Image caption Budapeşte, Macaristan

Yılın ilk Ay tutulması bu gece gerçekleşiyor.

Dünya'nın gölgesinin Ay'ın üzerine düşmesi olarak tanımlanan Ay tutulması, TSİ 20.23 sularında başladı ve yaklaşık iki saat sürdü.

Kısmi gerçekleşen Ay tutulması, Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya'da izlendi.

İslamabad'dan İstanbul'a, Bağdat'tan Dresden'e dünyanın farklı yerlerinde Ay tutulması böyle gözlemlendi:

Telif hakkı DHA Image caption Ortaköy, İstanbul

Telif hakkı DHA Image caption Ortaköy, İstanbul

Telif hakkı DHA Image caption İzmir

Telif hakkı EPA Image caption Dresden, Almanya

Telif hakkı Reuters Image caption Berlin, Almanya

Telif hakkı Reuters Image caption Atina, Yunanistan

Telif hakkı EPA Image caption El Halil, Batı Şeria

Telif hakkı Reuters Image caption Bağdat, Irak

Telif hakkı AFP Image caption İslamabad, Pakistan

İki hafta sonra ise tam Ay tutulmasının yaşanması ve bu kez Kuzey Amerika'dan görülmesi bekleniyor.