Fotoğraflarla: Doğu Yarımküre'de yılın ilk Ay tutulması

  • 7 Ağustos 2017
Budapeşte, Macaristan Telif hakkı EPA
Image caption Budapeşte, Macaristan

Yılın ilk Ay tutulması bu gece gerçekleşiyor.

Dünya'nın gölgesinin Ay'ın üzerine düşmesi olarak tanımlanan Ay tutulması, TSİ 20.23 sularında başladı ve yaklaşık iki saat sürdü.

Kısmi gerçekleşen Ay tutulması, Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya'da izlendi.

İslamabad'dan İstanbul'a, Bağdat'tan Dresden'e dünyanın farklı yerlerinde Ay tutulması böyle gözlemlendi:

ISTANBUL Telif hakkı DHA
Image caption Ortaköy, İstanbul
Ortaköy, İstanbul Telif hakkı DHA
Image caption Ortaköy, İstanbul
İzmir Telif hakkı DHA
Image caption İzmir
Dresden, Almanya Telif hakkı EPA
Image caption Dresden, Almanya
Berlin, Almanya Telif hakkı Reuters
Image caption Berlin, Almanya
Atina, Yunanistan Telif hakkı Reuters
Image caption Atina, Yunanistan
EL HALIL Telif hakkı EPA
Image caption El Halil, Batı Şeria
Bağdat, Irak Telif hakkı Reuters
Image caption Bağdat, Irak
İslamabad, Pakistan Telif hakkı AFP
Image caption İslamabad, Pakistan

İki hafta sonra ise tam Ay tutulmasının yaşanması ve bu kez Kuzey Amerika'dan görülmesi bekleniyor.

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