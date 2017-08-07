Fotoğraflarla: Doğu Yarımküre'de yılın ilk Ay tutulması
Yılın ilk Ay tutulması bu gece gerçekleşiyor.
Dünya'nın gölgesinin Ay'ın üzerine düşmesi olarak tanımlanan Ay tutulması, TSİ 20.23 sularında başladı ve yaklaşık iki saat sürdü.
Kısmi gerçekleşen Ay tutulması, Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya'da izlendi.
İslamabad'dan İstanbul'a, Bağdat'tan Dresden'e dünyanın farklı yerlerinde Ay tutulması böyle gözlemlendi:
İki hafta sonra ise tam Ay tutulmasının yaşanması ve bu kez Kuzey Amerika'dan görülmesi bekleniyor.