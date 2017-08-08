Venezuela hükümetine siber saldırı

Telif hakkı EPA Image caption Başkent Karakas'ta Maduro'ya destek için sokaklara çıkanlar muhalefetten eylemlerini bitirmesini istiyor.

Venezuela'da kendilerini hükümet karşıtı bilgisayar korsanları olarak tanımlayan bir grup, hükümete ait internet sitelerine siber saldırılar düzenlemeye başladı.

Bilgisayar korsanları hedeflerinin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve 'kurduğu diktatörlük' olduğunu ifade ediyor.

Pazar günü ülkenin kuzeyindeki Valencia kentinde bir askeri üsse saldırı düzenleyen silahlı gruplara desteğini açıklayan bilgisayar korsanları, hacklediği hükümet sitelerine 'Diktatörlüğün sayılı günleri kaldı' mesajını bıraktı.

Reuters haber ajansının e-posta yoluyla ulaştığı bilgisayar korsanlarından birisi, "Amacımız düşman ne kadar güçlü gözükürse gözüksün halka umut ışığı olmak. Birlikten kuvvet doğar" diye konuştu.

Temmuz ayının sonunda büyük protestolara rağmen yeni anayasayı yapacak olan Kurucu Meclis'i seçmek için düzenlenen seçimlerden Devlet Başkanı Maduro galip gelmişti.

Yeni Kurucu Meclisi protesto eden Maduro karşıtları, Devlet Başkanı'nın otoriter bir rejim yaratıp gücü tekelinde toplamaya çalıştığını iddia ediyor. Maduro ise yeni Kurucu Meclis'in ülkeye istikrar ve refah getireceğini savunuyor.

Telif hakkı EPA Image caption Maduro destekçileri Karakas sokaklarında geniş çaplı gösteriler düzenledi.

Maduro yanlıları Karakas sokaklarında

Venezuela hükümetine ait internet sitelerine siber saldırılar düzenlenirken, başkent Karakas'ta binlerce Maduro destekçisi sokaklarda hükümet lehine gösteriler düzenledi.

Devlet televizyonunda kendisini Ana olarak tanıtan bir Maduro yanlısı, "Bu gösteriler her şeyden önce barışın gelmesi için" dedi.

Yaklaşık 2 bin kişilik bir grup, başkentteki Kongre kampüsünün girişini tamamen kapattı ve içeride toplantıda olan Kurucu Meclis lehine sloganlar attı.