Google, cinsiyetçi yorum yazan çalışanını işten çıkardı

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Şirket içi tartışma platformunda, üst düzey pozisyonlardaki kadın sayısının az olmasını kadınlarla erkekler arasındaki biyolojik farklara bağlayan bir Google çalışanı işten çıkarıldı.

Google'ın CEO'su Sundar Pichai, Pazartesi günü çalışanlarına gönderdiği e-posta ile yorumun Google'ın şirket kurallarına uymadığı gerekçesiyle çalışanın görevine son verildiğini duyurdu.

Pichai yorumun, şirketteki cinsiyetçi önyargıları artıracak şekilde sınırı aştığını belirtti.

"Google'ın İdeolojik Yankı Odası" adlı yazıda kadınlarla erkeklerin biyolojik farklılıklar nedeniyle farklı yetenekleri olduğu, bunun teknoloji ve liderlik dünyasında daha az sayıda kadın bulunmasının sebeplerinden biri olabileceğini belirtilmişti.

Metnin erkek yazarı "Cinsiyet farkının cinsiyetçilik sayılmasına son vermeliyiz" ifadesini kullanmıştı.

Haftasonu birçok Google çalışanı tarafından paylaşılan ve büyük tartışma başlatan yazı, bir teknoloji sitesinin yazışmayı haber yapmasıyla gündeme geldi.

Google yazıyı yazan çalışanın adını açıklamazken ABD medyası ismini James Damore olarak açıkladı.

Metin, Google'ın Çeşitlilik Müdürü Danielle Brown'un tepkisini çekmiş, ancak yazıyı yazan çalışan birçok iş arkadaşından destek mesajları aldığını söylemişti.

İfade özgürlüğüne vurgu

Google'ın CEO'su Pichai, çalışanlarına gönderdiği e-posta'da şirket içindeki ifade özgürlüğünün önemine vurgu yaptı.

Yazının büyük kısmının, birçok Google çalışanının karşı çıktığı düşünceleri savunsa da, tartışılabilir sınırlarda olduğunu belirten Pichai, "Bir grup çalışanın biyolojik olarak bazı işlere daha az uygun olduğunu savunmak ise saldırgan ve kabul edilebilir değil" dedi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Google'ın CEO'su Sundar Pichai yazının nüyük kısmının tartışılabilirlik sınırları içinde olduğunu belirtti.

Picahi'nin e-postasında "Bu ifade taciz, yıldırma, önyargı ve ayrımcılık olmayan bir iş kültürü oluşturmayı amaçlayan şirket değerlerimize ve kurallarımıza aykırı" denildi.

Google'un Haziran ayında yayımladığı çeşitlilik raporuna göre şirket çalışanlarının yüzde 69'u erkek ve yüzde 56'sı beyaz.

Liderlik görevlerinin ise yüzde 25'i kadınlarda. Bilgisayar programcılığı gibi teknik pozisyonların ise yüzde 20'sini kadınlar dolduruyor.

Google'daki yazışma, teknoloji dünyasındaki cinysiyetçilik tartışmalarını da yeniden alevledi.

Haziran ayında da Silikon Vadisi yatırımcılarından Justin Caldbeck, teknoloji yöneticisi olarak görev yapan 6 kadına cinsel tacizde bulunmakla suçlanmasının ardından süresiz izne çıkmıştı.