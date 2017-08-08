3 soruda: Türkiye'de 'yeni devlet' tartışması

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) eski Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Ayhan Oğan'ın bir tartışma programında "yeni bir devlet kurduklarını" söylemesi, hem AKP hem de muhalefetin eleştirilerine neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileri, üst üste yaptıkları açıklamalarla Oğan'ın beyanlarının kendilerini bağlamadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti Oğan'ın açıklamalarını cesaretlendirmekle suçlarken, partinin milletvekilleri Oğan hakkında suç duyurusunda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, "yeni devlet" söylemini 15 Temmuz darbe girişimini planlamakla suçlanan Fetullah Gülen hareketi ile ilişkilendirerek tepki gösterdi.

Peki bu tartışma nasıl gelişti?

Yeni devlet tartışması nasıl başladı?

Geçen hafta CNN Türk televizyonundaki bir tartışma programına katılan Ayhan Oğan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşanan süreçte "yeni bir devlet kurduklarını" söyledi.

Programa katılan CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın OHAL uygulamalarına yönelik eleştirilerine tepki gösteren Oğan, "Bu halk bir devrim yaptı. Vesayet sistemini bitirdi. Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin beğenmeyin, bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

Telif hakkı Reuters Image caption Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devletimiz yoktur. Kim ne derse desin hikaye!" diye konuştu.

CHP'li Atıcı'nın "Atatürk'ün kurduğu Türkiye cumhuriyetini ne zaman yıktınız da yeni devleti kuruyorsunuz?" sorusu karşısında Oğan şu yanıtı verdi:

"15 Temmuz'daki devlet içerisindeki odaklanmış bütün vesayet mekanizmaları darmadağın oldu. Bürokratik oligarşinin hakim olduğu devlet sistemi bitmiştir. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, temel bir kimliği vardır 15 Temmuz'un. O kimlik de, milli ve yerli kimliktir. Yeni kurulan oluşumun misyonu ve vizyonu da budur."

Oğan eleştirilerin ardından Yeni Akit gazetesine bir röportaj vererek, sözlerinin "çarpıtıldığını" söyledi. Ancak ne sosyal medyada, ne de hükümet ve muhalefet yetkilileri arasında bu tartışma bitti.

AKP'nin tavrı ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileri, Oğan'ın beyanlarının AKP'yle bağlantısı olmadığını vurguluyor.

Pazar günü Sivas'ta bir toplu açılış törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım da, Oğan'ın açıklamasının AKP'yi "bağlamayacağını" söyledi.

Yıldırım, " Türkiye Cumhuriyeti devleti, 29 Ekim 1923'te kuruldu. O da Osmanlı Devleti'nin devamı olarak kuruldu. 16 Türk devleti var, bu Türk devletlerinin hepsi birbirinin devamıdır. Bazı televizyon programcılarının, yorumcularının söylediği laflar, bizim partimizi bağlamaz" diye konuştu.

Twitter'dan yaptığı bir dizi açıklamada T.C. Anayasası'nın ilgili maddelerini sıralayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, "Hükümetimizin görüşlerini oluşturanlar ve açıklayanlar bellidir. Bunların dışındaki beyanlar; sadece beyan sahibini bağlar" ifadelerini kullandı.

Salı günü Rize'de parti il yöneticilerine seslenen Erdoğan ise, "Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devletimiz yoktur. Kim ne derse desin hikaye!" ifadelerini kullandı.

Skip Twitter post 2 by @bybekirbozdag 7)"Tek millet,tek bayrak,tek vatan ve tek devleti" benimsemiş hükümetimiz için bunlar,devletimizin/anayasamızın temel esaslardır — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 6 Ağustos 2017

3. Muhalefet nasıl tepki gösterdi?

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Muhalefet liderleri ve parti temsilcileri, yaptıkları açıklamalarla Oğan'ın 'yeni devlet' söylemini sertçe eleştirdi. Bunun üzerine AKP, partileri aleyhine bir kampanya başlatıldığını söyledi.

CHP'li milletvekilleri, il savcılıklarına dilekçe vererek Ayhan Oğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Oğan, 'Anayasayı ihlal', 'vatana ihanet', 'devleti bölmek' ve 'halkı kin ve nefrete teşvik etmek' gibi suçlamalarla karşı karşıya.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "densiz" ve "ahlaksız" olarak nitelediği Ayhan Oğan'ın bu beyanlarına AKP'nin "cesaret verdiğini" savundu.

Salı günü Ankara'da CHP'li belediye başkanlarıyla buluşan Kılıçdaroğlu "Cumhuriyetten intikam almak istiyorlar. Atatürk'ten intikam almak istiyorlar" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Densiz bir kişi, ahlaksız bir kişi, tarihine saygı duymayan bir kişi. Kabahat onda değil, ona söyletende. Partisinin genel başkanı bir konuşsun bakalım, ne diyor? Kendi tarihine ihanet eden bir kişi düşünün ve ihanet eden kişinin hala korunduğunu düşünün. "

Suç duyurusunda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker ise, Anayasa'nın değiştirilemez olan ilk üç maddesinde sayılan niteliklerin "Oğan'ın deyimiyle rafa kaldırıldığını" ve "AKP'nin kendi belirlediği devletin" inşa edildiğini öne sürdü.

Bahçeli: Kirli bir FETÖ ağzı

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Öte yandan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Oğan'ın beyanlarını eleştirerek "Yeni bir devlet kuruyoruz ağzı, kirli bir FETÖ ağzı" ifadelerini kullandı.

Twitter'dan yaptığı açıklamalarda Bahçeli, "Görüş ayrılıkları her tarafa sıçramışken bir müptezel durduk yere yeni bir devletten bahsetmiştir" dedi.

Skip Twitter post by @dbdevletbahceli 15 Temmuz’da paralel devlet yapılanmasının hain emelleri deşifre olmuştu.Yeni devlet; paralel devlet hasretini çeken köksüzlerin çağrısıdır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 5 Ağustos 2017

Skip Twitter post 2 by @dbdevletbahceli 15 Temmuz’da devlet yıkımdan kurtarılmıştır. Millet işgalden mahfuz tutulmuştur.Yeni devlet kuruyoruz lafı FETÖ’ye uzatılmış zeytin dalıdır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 5 Ağustos 2017

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu sözlerden rahatsızlık duyduğu görüşünü paylaşan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neymiş; 15 Temmuz'dan sonra yeni bir devlet kuruluyormuş. Başka? Beğensek de beğenmesek de kurucusu Sayın Erdoğanmış. Doğrusunu isterseniz, bu meçhul ve müphem şahsiyetin hezeyanını ciddiye almak, dikkate değer bulmak beyhudedir, emek ve zaman israfıdır. Yeni devlet kuruyoruz, lafı FETÖ'ye uzatılmış zeytin dalıdır."