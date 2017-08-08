Almanya: Milletvekillerimizin Konya Üssü ziyaretine izin çıktı

Telif hakkı Getty Images

Almanya, Türkiye'nin, Alman milletvekillerinin Konya'da görev yapan Alman askerlerini gelecek ay ziyaret etmesini kabul ettiğini açıkladı.

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, parlamentonun savunma komitesine gönderdiği mektupta, Ankara'nın bir NATO gezisi kapsamında milletvekillerinin ziyaretini kabul ettiği belirtildi.

Türkiye, Konya'daki Alman askerlerinin ziyaret edilmesini reddetmiş ve konu Almanya ve Türkiye arasında son dönemde gerginliği arttıran başlıklardan biri olmuştu.

Plan uyarınca, NATO Genel Sekreteri Rose Gottemoeller başkanlığındaki heyetin 8 Eylül'de yapacağı ziyarette yedi Alman milletvekili yer alabilecek.

Sigmar Gabriel mektupta "Türk Dışişleri Bakanı bu öneriyi kabul etti" diyor.

Geziye hangi milletvekillerinin katılacağına dair ayrıntıların görüşüldüğü kaydedildi. Ankara özellikle, "teröre destek vermekle" suçladığı Sol Parti üyesi parlamenterlerin geziye katılmasına karşı çıkıyor.

Ankara'nın, Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nü ziyaretini reddetmesi, buradaki Alman askerlerinin Ürdün'e konuşlandırılmasına neden olmuştu. Ankara, geçen ay ortalarında Konya Üssü'ne yapılması planlanan ziyareti de reddetmişti.

Ordu parlementonun kontrolünde

Almanya'da ordu parlamentonun kontrolü altında ve Berlin yönetimi bu nedenle milletvekillerinin askerleri ziyaret etmesi gerektiğini söylüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü Rize'de yaptığı açıklamada, "Almanya teröristlere yataklık yapıyor" diye konuşmuştu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Almanya, ziyarete izin verilmemesi üzerine İncirlik'teki askerlerini Ürdün'e konuşlandırmaya başlamıştı.

Türkiye'nin bugüne dek terör suçlamasıyla aranan 4 bin 500 kişinin dosyasını Alman makamlara teslim ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Almanya'nın işbirliği yapmamasından şikâyet etmişti.

Erdoğan, "Sendeki tam tescilli teröristleri bize göndermiyorsun. Sonra buradakileri istiyorsun. Sende yargı var da Türkiye'de yok mu? Türkiye'de de var. Kusura bakma yargı kararını verir, ona göre hareket ederiz" ifadelerini kullanmıştı.