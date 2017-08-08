Trump'tan K. Kore'ye 'ateş ve öfke' tehdidi

Telif hakkı Getty Images Image caption Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin ABD'yi tehdit etmeye devam etmesi durumunda 'dünyanın daha önce görmediği bir ateş ve öfkeyle karşılık göreceğini' söyledi.

Trump açıklamasını, Washington Post gazetesinin ABD'li istihbaratçıların verdikleri bilgilere dayanarak, Pyongyang'ın füzelerine yerleştirebileceği kadar küçük nükleer başlıklar ürettiğini haberleştirmesi ardından yaptı.

Bunun doğru olması, Kuzey Kore'nin ABD'yi tahmin edilenden çok daha hızlı bir şekilde vurma kapasitesine sahip nükleer silahlar geliştirdiği anlamına gelecek.

New Jersey'de gazetecilere konuşan Trump, "Kuzey Kore, ABD'yi daha fazla tehdit etmezse iyi olur. Dünyanın hiç görmediği bir ateş ve öfkeyle karşı karşıya kalacaklardır" dedi.

ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilim, Pyongyang'ın Temmuz ayında iki kıtalararası balistik füze denemesi yapması ardından artmıştı.

Kuzey Kore bu füzelerin, ABD'ye ulaşabilecek menzile sahip olduğunu belirtiyor.

Kuzey Kore'ye uygulanan 'en zorlayıcı yaptırımlar'

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Pazartesi günü, füze programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını kabul etmişti.

Kabul edilen yeni yaptırımlar, bu ülkeye ihracatı yasaklıyor ve yapılabilecek olan yatırımları da sınırlıyor.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Kuzey Kore’den savaş öncesi kaçan Kim Joon-Jong da o zamandan beri ailesini görmedi

Amerika Birleşik Devletleri'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, karar toplantısı sonrası, "Bunlar bir nesildir herhangi bir ülkeye uygulanan en zorlayıcı yaptırımlar" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yeni yaptırımların Kuzey'e maliyetinin 1 milyar dolar olacağını ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki oturumda Çin de, yaptırımların lehine oy kullandı.

Güney Kore, Japonya ve ABD tarafından kınanan Temmuz ayındaki füze denemeleri Birleşmiş Milletler'de kabul edilen yaptırım sürecini başlatmıştı.