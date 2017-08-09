Paris'te bir araç askerlerin üzerine sürüldü: Altı yaralı
Fransa'nın başkenti Paris'te bir aracın askerlerin üzerine sürülmesi sonucu altı asker yaralandı.
Fransız Emniyeti, altı askerden ikisinin ağır, dördünün hafif yaralandığını açıkladı.
Polis, aracı yakalamak için olayın yaşandığı Levallois Perret ilçesinde operasyon başlattı.
Levallois-Perret'nin belediye başkanı Patrick Balkany, 'olayın kasti bir saldırı olduğunu' söyledi.
Fransa'da son iki yıl içerisinde yaşanan saldırılarda 230'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.
Fransa'da, Kasım 2015'de olağan üstü hal ilan edilmişti.