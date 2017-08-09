Kuzey Kore 'ABD toprağı Guam açıklarına füze fırlatmaya hazırlanıyor'

Telif hakkı Reuters Image caption Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası, ABD Hava Kuvvetleri'nin Andersen hava üssüne ev sahipliği yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'In Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin devam etmesi durumunda ABD'nin 'ateş ve öfkeyle' yanıt vereceğini söylemesinin ardından, Pyongyang'ın 'ABD'nin Guam açıklarına füze saldırısı hazırlığı içerisinde olduğu' yönünde haberler geldi.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Pasifik Okyanusu'ndaki ABD toprak parçası olan Guam Adası açıklarına orta-uzun menzilli füzelerin fırlatılması için yeni bir planın hazırlandığını ifade etti.

Kuzey Kore'nin Guam açıklarına fırlatmayı hedeflediği füzelerin Hwasong-12 model olduğu de ifade edildi.

Kuzey Kore'den gelen son açıklamalar, Washington ve Pyongyang arasında tırmanan gerilimin son noktası niteliğinde.

ABD'nin talebiyle toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, nükleer silah programını durdurmayan Kuzey Kore'ye karşı yeni yaptırımların uygulanmasını oybirliğiyle kararlaştırmıştı.

Ardından Washington Post gazetesinde yer alan bir haberde, Kuzey Kore'nin bir füzenin içine yerleştirilebilecek kadar küçük bir nükleer savaş başlığı geliştirmeyi başardığı iddia edildi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump

Haberde Kuzey Kore'nin sanılandan çok daha kısa bir süre içerisinde ABD'yi vurabilecek kabiliyete erişebileceği vurgulanıyordu.

Kuzey Kore, Temmuz ayında iki kıtalararası balistik füze denemesi yapmış ve artık ABD'yi vurabilecek menzile eriştiğini iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump ise Kuzey Kore'nin son demelerine ve gelen açıklamalara cevaben, "Kuzey Kore, ABD'yi daha fazla tehdit etmezse iyi olur. Dünyanın hiç görmediği bir ateş ve öfkeyle karşı karşıya kalacaklardır" demişti.