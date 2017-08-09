Ender rastlanan 'pembe gökkuşağı' görüntülendi

  • 9 Ağustos 2017
Pembe gökkuşağı Telif hakkı SARAH AGGETT

İngiltere'nin batısında, oldukça ender rastlanan bir doğa olayı görüntülendi.

Bristol kenti yakınlarında çekilen fotoğrafta, pembe bir gökkuşağı gözüküyor.

Meteoroloji uzmanları gözlenen bu olayın optik yanılsamadan ibaret olduğunu belirtiyor.

Gökyüzünü pembeye boyayan bir gün batımı esnasında ortaya çıkan bir gökkuşağının doğru açıdan bakıldığında pembe gökkuşağı olarak görüldüğü ifade ediliyor.

BBC hava durumu sunucusu Simon King, "Aslına bakarsanız olay, atmosferdeki su zerreciklerinin güneş ışınlarını prizma etkisiyle yansıtmasından ibaret. Gün batımının bu kadar pembe renge yakın olmasının nedeniyse, güneşin batış açısı" diyor.

Pembe gökkuşağı Telif hakkı BRISTOL LİMANI
Image caption Bu kare Bristol Limanı'ndan
Pembe gökkuşağı Telif hakkı NIKKI HAASZ
Pink rainbow Telif hakkı CHLOE EDWARDS
Pembe gökkuşağı Telif hakkı MaTT GAMLIN

Fotoğrafların telfi hakları saklıdır

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