İran'da Zumba yapan altı kişiye gözaltı

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İran'da Zumba dansı yapan altı kişi, "insanların yaşam tarzlarını değiştirmeye çalıştıkları" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Sosyal medyada Zumba öğrettikleri videoyu paylaşan dört erkek ve iki kadın, dans etmek ve kıyafet kısıtlamalarına uymamakla suçlanıyor.

İran yasaları dans etmeyi yasaklıyor. Zumba gibi danslı egzersizlere de kısıtlama getiriliyor.

Aerobik ve dansın karışımı olarak bilinen Latin Amerika kökenli Zumba, fitness salonlarında giderek yayılan bir egzersiz türü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), "genç kadın ve erkeklere Batılı danslar öğreterek onları cezbetmeye çalışmakla" suçlandığını açıkladı.

'İçkili ve yarı çıplak yakalandılar'

Salı günü de İran'ın İsfahan kentindeki banliyö bölgesinde bir havuz partisi veren 64 genç adam ve kadın gözaltına alınmıştı.

Devrim Muhafızları, gözaltına alınanların "içkili ve yarı çıplak" bir şekilde yakalandığını söyledi.

IRGC, havuz partisindeki grubun video çekerek "ahlaksızlık ve günahkarlığa" insanları teşvik ettiklerini belirtti.

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'Happy' dansçılarına kırbaç ve hapis cezası

İran'da kamuya açık yerlerde kadınlara belli kıyafet kısıtlamaları uygulanıyor.

Aile üyeleri önünde olmadıkları sürece, karşı cinsle dans etmek de yasak.

2014'te de İran'da benzer bir olay yaşanmış, Pharell Wiliam'ın dünyaca ünlü şarkısı "Happy" ile dans eden altı İranlı'ya bir yıla kadar hapis ve 91 kırbaç cezası verilmişti.

Haziran ayında da, ülkedeki spor federasyonunun yetkilileri, Zumba gibi "ritmik hareketler ve dansların, isimleri ya da şekilleri ne olursa olsun yasadışı olduğunu açıklamışlardı.

Sosyal medyada bu uygulama, büyük tepki çekti.

Bazıları spor salonlarında Zumba'nın yasaklanmasını Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) sert uygulamalarına benzetti.

İranlı Aftab-e Yazd gazetesine konuşan bir spor salonunun yöneticisi, Zumba'yı başka bir isim kullanarak da olsa öğretme konusunda kararlı:

"12-13 yıldır Zumba öğretiyorum ve gerekirse başka bir isim altında ders vermeyi sürdürürüm. "