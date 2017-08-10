Hindistan'da kadınlardan 'Külkedisi değilim' kampanyası

Telif hakkı Palak Sharma Image caption Sosyal medya kampanyasına katılan Palak Sharma fotoğrafını basıp üzerine "Hey, bakın gece yarısı ve ben dışardayım" mesajını vermiş

Hindistan'da kadınlar gece sokaklarda eğlenirken çektirdikleri fotoğrafları "#AintNoCinderella" -Sindirella ya da Külkedisi değilim- etiketiyle paylaşmaya başladılar. Kampanya bir politikacının gece taciz edilen bir kadınla ilgili olarak "O kadar geç saatte sokağa çıkmamalıydı" demesi üzerine başladı.

Hindistan'ın kuzey kentlerinden Çandigar'da DJ olarak çalışan Varnika Kundu, geçen Cuma gecesi arabasıyla evine dönerken iki erkek tarafından takip ve taciz edildiğini söylemişti. İddiaya göre erkeklerden biri de Hindistan'ın hükümetteki partisi Baharatiya Canata'nın (BJP) önde gelen politikacılarından birinin oğlu Vikas Barala idi.

Barala bugün gözaltına alındı. Polis politikacının oğlunun "takipçi tacizcilik, içkili araç kullanma ve kaçırmaya teşebbüs" ile suçlandığını söyledi.

Tacize maruz kalan Kundu, takip edenlerce kaçırılmaya çalışıldığını ve bugün "tecavüz edildikten sonra cesedi bir hendeğe atılmamışsa bunun polisin imdat telefonuna hızla cevap verip yardıma gelmesi sayesinde" olduğunu kaydetti.

Kundu'nun Facebook'ta başına gelenleri anlattığı paylaşımı yıldırım hızıyla yayılırken BJP'den önde gelen bir politikacı Ramveer Bhatti, başına gelenlerden dolayı kadını suçlayan bir açıklama yaptı.

Bhatti CNN-News18 televizyonuna "O kız 12'de sokakta olmamalıydı. Neden gecenin o saatinde araba kullanıyordu. ORtam uygun değil. Dikkatli olmak zorundayız" diye konuştu.

Politikacı bununla da kalmayıp The Times of India gazetesine verdiği mülakatta, "Anne babalar çocuklarına göz kulak olmalı. Onları geceleri sokağa salmamalı. Çocuklar eve zamanında gelmeli. Neden gece dışarda olunsun?" dedi.

Fakat bu "mağduru suçlama" yaklaşımı hemen tepki çekti ve kısa süre içinde kadınlar gece saatlerinde sokakta eğlenirken görüldükleri fotoları sosyal medyada "#AintNoCinderella" etiketiyle paylaşmaya başladılar.

Kampanyayı muhalefetteki Kongre partisinin sosyal medya sorumlusu ve sevilen sinema oyuncusu Divya Spandana Pazartesi günü bir twit atarak başlattı.

Spandana BBC'ye verdiği mülakatta, "Kadınlar neden gece yarısından sonra sokakta olmayacakmış? Bay Bhatti gibilere soruyorum, kimmiş bize sokağa çıkma yasağı koyacak olan? Ona sormak istiyorum, o kim oluyor da bizi sorguluyor? Bu çok gerici bir zihniyet" diye konuştu.

Ünlü oyuncu sosyal medya kampanyasını başlatan mesajında, "Hanımlar bir 'liderin' ağzından bu derece gerici şeyleri hangi sıklıkla duyuyorsunuz? Benim cevabım: Fazlasıyla sıkça. Bu kez bize evden ne zaman çıkıp ne zaman çıkamayacağımızı söylüyorlar. Bunun artık bir son bulması lazım" diyordu.

Spandana sonra bir gece eğlencesinde çekilen fotoğrafını 'Külkedisi değilim' etiketiyle basarak diğer kadınları katılıma çağırmıştı.

Telif hakkı Divya Spandana

Kampanya kısa sürede canlandı ve yüzlerce kadın sosyal medyada bu etiketle fotoğraf larını paylaştı.

İlk twit atanlardan biri Kongre Partisi lideri ve eski Hindistan devlet başkanı Pranab Mukherjee'nin kızı Sharmistha Mukherjee oldu.

Telif hakkı Sharmistha Mukherjee Image caption Kongre Partisi lideri Sharmistha Mukherjee 'Gece 12'de sokakta olmam tecavüze, tacize uğrayabileceğim anlamına gelmiyor. Onurum hakkımdır' yazdı

Kadınların itirazı yüzlerce mesajla sosyal medyaya yansıdı.

Telif hakkı queenpsays Image caption 'Sevgili gerici Hindistan. Keyfim ne isterse yaparım. Gece ya da gündüz. Beni durdurmaya hakkın olduğunu sanma sakın'

Telif hakkı sharmilamandre Image caption 'Dışarı çıkma zamanı'

Telif hakkı sharika menon Image caption 'Kül kedisi değilim' etiketi rağbette

Gazeteci Palak Sharma gece, içkisiyle kameraya göz kırpan fotoğrafını iliştirdiği mesajına çok sayıda tebrik yorumu aldı.

Telif hakkı Palak Sharma Image caption Gazeteci Palak Şarma 'Hey, işte gece yarısı ve ben dışardayım' diyor

Fakat Sharma BBC'ye son iki gündür epey tehdit ve hakaret içerikli mesaj da aldığını anlattı.

Sharma buna karşılık "Korkmuyorum" diyor. "Bizi hiç bir şey durduramaz. Hiç bir tehdit bizi korkutamaz. Külkedisi değiliz biz. Gece yarısı evde olmamız gerekmiyor."

Sosyal medya kampanyasına katılımın giderek artması gerçekten de çok sayıda kadının korkutulmayı reddettiğinin bir göstergesi.