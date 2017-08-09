Washington Post: 'Trump'ın eski kampanya müdürünün evine geçen ay şafak baskını yapıldı'

Telif hakkı Reuters Image caption ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya müdürü Paul Manafort

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya müdürü Paul Manafort'ın Alexandria şehrinde yer alan evine geçen ay Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının şafak baskını yaptığı öne sürüldü.

Washington Post gazetesinin haberine göre 26 Temmuz'da henüz gün doğmadan Manafort'un evine yapılan operasyonda ajanlar bazı belgelere el koyarak evden ayrıldı.

Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarını araştırmak üzere özel savcı olarak atanan eski FBI başkanı Robert Mueller'in soruşturma ekibine yakın bazı kaynakların gazeteye verdiği bilgiye göre ajanlar, Manafort'ın evine önceden haber vermeden bir arama izniyle gitti.

'Sözcü doğruladı'

Washington Post, Manafort'ın sözcüsünün kendilerine konuşmayı reddettiğini dile getirirken, CNN'in kıdemli Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta, Twitter'dan yaptığı açıklamada Manafort'ın sözcüsünün haberi doğruladığını belirtti.

Acosta attığı tweetinde, sözcünün, "FBI ajanları bir arama izniyle Manafort'un evlerinden birine gitti. Manafort bu durumda da her zamanki gibi kanunu uygulayanlar ile diğer soruşturmalarda gösterdiği işbirliğine devam etti" dediğini aktardı.

Skip Twitter post by @Acosta Manafort spox: "Manafort has consistently cooperated with law enforcement and other serious inquiries and did so on this occasion as well" — Jim Acosta (@Acosta) 9 Ağustos 2017

İşbirliği yapıyordu

Paul Manafort, Trump ekibinin Rusya ile bağlantılarının gündeme gelmesi nedeniyle istifa eden ilk isim olmuştu.

Manafort, Trump'ın kampanya menajeri olarak iki ay görev aldıktan sonra, Rus çıkarlarını savunması için milyonlarca dolar aldığı suçlamalarının ortaya çıkmasının ardından Ağustos 2016'da istifa etmişti.

Eski FBI başkanı Robert Mueller'in Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialarla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında büyük jüri oluşturuldu.

Telif hakkı AFP/Getty Image caption Donald Trump göreve geldiğinden bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkileri konusundaki kuşkuların gölgesinde

Manafort'un bu soruşturma kapsamında yetkililerle işbirliği yapmayı kabul etmesine rağmen neden bu operasyonun gerçekleştirildiği ise henüz bilinmiyor.

26 Temmuz'da gerçekleşen baskın, tam da Manafort'un Senato İstihbarat Komitesi'ne gönüllü olarak ifade vermesinden bir gün sonra geldi.

Washington Post gazetesi, soruşturma ekibinin Manafort'a tam olarak güvenilemeyeceğini düşünmesi ihtimalinin operasyona yol açmış olabileceğini söylüyor.

Gazeteye göre baskının bir başka sebebi ise Manafort'a ayrımcılık yapılmayacağını göstermek olabilir.

Gazeteye konuşan kaynaklar ele geçirilen bazı belgelerin Manafort'un Kongre'ye daha önce teslim ettiği belgeler olduğunu söylüyor.