Trump'tan Kuzey Kore'ye 'öfke ve ateş' mesajı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin devam etmesi durumunda ABD'nin 'ateş ve öfkeyle' yanıt vereceğini söyledi.
Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a da "o adam" şeklinde hitap etti.
Bu açıklamanın ardından, Pyongyang'ın 'ABD toprağı Guam'ın açıklarına füze saldırısı hazırlığı içerisinde olduğu' yönünde haberler geldi.
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