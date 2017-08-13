Fotoğraflarla: ABD'nin Charlottesville kentinde karşıt gruplar arasında çatışmalar

  • 13 Ağustos 2017
Virginia Üniversitesi kampüsü Telif hakkı Reuters

Beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı gruplar, Amerikan İç Savaşı dönemindeki ayrılıkçı Konfederasyoncuların komutanı general Robert E. Lee'nin heykelinin kaldırılması planına karşı, Cuma akşamı Virginia Üniversitesi kampüsünde meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Charlottesville Telif hakkı Reuters

Cumartesi günü ırkçı gruplar, 'Sağı Birleştirin' yürüyüşü için biraraya geldi. Bu gösteri, ırkçılık karşıtları tarafından protesto edildi. İki grup arasında çatışmalar yaşandı.

Taraflar kalkan da kullandı. Telif hakkı Reuters

Taraflar, çatışmalarda kendi getirdikleri kalkanları kullandı.

Charlottesville Telif hakkı Reuters

Gruplar, birbirlerinin sloganlarını farklı yöntemlerle bastırmaya çalıştı.

Charlottesville Telif hakkı Reuters

Gruplar birbirilerine karşı sopa da kullandı.

Charlottesville Telif hakkı Getty Images

Polis, gösterileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

Charlottesville Telif hakkı Reuters

Beyazların üstünlüğünü savunan gruptaki bazı kişiler Nazi selamı verdi.

Göstericiler, biber gazının etkisine karşı kendi hazırladıkları sıvıları kullandı. Telif hakkı Reuters

Göstericiler, biber gazının etkisine karşı kendi hazırladıkları sıvıları kullandı.

Charlottesville Telif hakkı Getty Images

Beyazların üstünlüğünü savunan bazı kişiler, yürüyüşe silahlarıyla katıldı.

Charlottesville Telif hakkı Getty Images

Bir aracın, ırkçılık karşıtı grupların yürüyüşüne hızla dalması sonucu 20 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

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