Kuzey Kore: Guam açıklarına füze fırlatma planı Ağustos ortasında hazır olacak

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Kuzey Kore, ABD toprağı Guam Adası'nın açıklarına füze fırlatılmasıyla ilgili planlama çalışmalarının Ağustos ortasında tamamlanacağını belirtti.

Devlet haber ajansı KCNA'nın aktardığı haberde, yapılan planlamalar kapsamında Guam açıklarına dört adet Hwasong-12 tipi orta-uzun menzilli füzenin fırlatılmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Planlamanın tamamlanmasının ardından Devlet Başkanı Kim Jong-un'un onayına sunulacağı ve Kim'in alacağı karar doğrultusunda hareket edileceği de ifade ediliyor.

Telif hakkı Getty Image caption Kuzey Kore ordusunun hazırladığı Guam planının yürürlüğe konulup konulmamasına Devlet Başkanı Kim Jong-un karar verecek.

Açıklamada hazırlanan plana dair detaylar da veriliyor:

Kore Halk Ordusu tarafından fırlatılacak olan Hwasong-12 füzeleri, 3.357 km yol kat edecek Guam'ın 30 ila 40 km açıklarında suya düşecek.

Füzeler Japonya'nın Şimane, Hiroşima ve Koiçi bölgelerinin üzerinden uçacak.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada ise ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Kuzey Kore tehditleri bıraksa iyi olur yoksa ateş ve öfkeyle karşılık veririz" sözleri içinse "Boş laf" yorumunu yaptı ve ABD Başkanı üzerinde sadece 'mutlak gücün etkili olabileceğini' söyledi.

KCNA'daki haberde, Kore Halk Ordusu Komutanı Kim Rak Gyom'un açıklamaları aktarılırken, General Kim Rak Gyom'un, Trump için "Mantıklı düşünmekten aciz bu adamla anlamlı bir diyalog kurmanın imkanı yok" dedi.