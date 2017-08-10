Facebook televizyona savaş açtı: Yeni 'İzle' özelliği ile ilgili her şey

Telif hakkı FACEBOOK

Ayda 2 milyar aktif kullanıcısı olan ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, çok yakında kullanıcılara internet üzerinden canlı yayın ve 'seç-izle' özelliklerini sunmaya başlayacağını açıkladı.

Facebook Watch (Facebook İzle) adı verilen yeni özelliğin, geleneksel televizyon yayınlarının yanı sıra, Netflix ve Amazon Prime gibi internet üzerinden medya yayın hizmeti veren şirketlere de rakip olması bekleniyor.

Facebook Watch nedir?

Facebook Watch sayesinde kullanıcılar platform üzerinden diledikleri dizi, film ve programları izleyebilecek, istedikleri yayınları takibe alıp kendi listelerini oluşturabilecekler.

Kullanıcılar arkadaşlarının takip ettikleri ve izledikleri programları da takip etme şansına sahip olacak.

Facebook adına açıklamayı yapan şirketin Ürün Direktörü Daniel Danker, "Facebook Watch'ın reality Showlardan komediye ve canlı spor yayınlarına kadar çok geniş bir yelpazede programlara ev sahipliği yapmasını ümit ediyoruz" diyor.

Telif hakkı FACEBOOK

Facebook Watch içerisindeki programlar arasından seçim yapmak içinse kullanıcılara farklı sekmeleri kullanma imkânı sunuluyor. 'Hakkında en çok yorum yapılan programlar', 'İnsanları neler güldürüyor?', 'Arkadaşların neler izliyor?' gibi sekmeler arasından seçim yapmak mümkün olacak.

Facebook Watch'ın getirdiği bir diğer yenilik ise, izlenen program hakkında yorum yapma özelliği.

Daniel Danker, "Facebook Canlı uygulamasıyla öğrendik ki kullanıcıların yorumları da en az video kadar önemli olabiliyor. Dilerseniz bir programı izlerken yorumları da görebilecek ve siz de yorum yapabileceksiniz. Ayrıca yayını izlerken bir yandan da Facebook'taki arkadaşlarınızla irtibata geçme imkânınız olacak" diyor.

Ne zaman hizmete sunuluyor?

Facebook, tanıtım açıklamasında yeni uygulamanın 'çok yakında' hizmete gireceğini söylemekle yetiniyor ve bir tarih vermiyor.

Ancak ABD merkezli haber sitesi Business Insider, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Facebook Watch özelliğinin 28 Ağustos'ta hayata geçeceğini ifade ediyor.

Facebook Watch önce ABD'de sınırlı sayıda kullanıcı için hizmete girecek ve ardından kademeli olarak tüm dünyada kullanıma sunulacak.

Telif hakkı FACEBOOK

Facebook Watch'ın daha erken hizmete sunulması planlanıyordu. Ancak şirketin yeni yapımcılarla anlaşmalar imzalama sürecinde olması nedeniyle hizmete giriş tarihi de birkaç kez ertelenmek zorunda kalmıştı.

Business Insider, 28 Ağustos tarihinin de ertelenebileceğini ifade etse de "Ancak Facebook, yapımcı ortaklarına programlarının 28 Ağustos'ta yayına gireceği taahhüdünü verdi" diyor.

Hangi programlar olacak?

İlk etapta Facebook Watch kapsamında yayıncı kuruluşlar tarafından üretilmiş 40'a yakın programın olması planlanıyor.

Bu programlar arasında Facebook'un yayıncı ortaklarının yapımları ile ilk kez Facebook bünyesinde yayın yapacak yapımcı şirketlerin prodüksyonları yer alacak. ABD Beysbol Ligi'nden de her hafta bir maç Facebook Watch üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Nasıl erişim sağlanacak?

Facebook Watch'a, cep telefonlarından, masaüstü, tablet ve dizüstü bilgisayarlardan ya da akıllı televizyonlardan erişim sağlanabilecek.