Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da binlerce kişi BM yaptırımlarını protesto etti. Protestoda konuşan Pyongyang Mısır Unu Fabrikası Müdürü Hyong Ryol, "Yaptırımlar ve saldırılar umurumuzda değil" diye konuştu.
Kuzey Kore'de yaptırımlara karşı protesto
- 10 Ağustos 2017
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