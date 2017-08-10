IŞİD'den İran'a saldırı tehdidi: Tahran'da boğazınızı keseceğiz

Telif hakkı Reuters Image caption Videoda, Tahran'da Haziran ayında düzenlenen ve IŞİD tarafından üstlenilen iki saldırının görüntüleri de yer alıyor.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü yeni bir video yayımladı. IŞİD videoda, İran'ın başkenti Tahran'da yeni bir saldırı düzenleme tehdidinde bulunuyor ve ayaklanmalarını istediği İranlı gençlere cihat çağrısı yapıyor.

IŞİD'in haber ajansı Amaq'ın logosunu taşıyan videoda, yanındaki iki kişiyle birlikte oturan kar maskeli ve kalaşnikoflu bir IŞİD militanı konuşuyor.

Videoda ayrıca, Tahran'da Haziran ayında düzenlenen ve IŞİD tarafından üstlenilen iki saldırının görüntüleri de yer alıyor.

Aksanlı bir Farsça konuşan militan, "Irak ve Suriye'de köpeklerinizin boğazlarınızı kestiğimiz gibi Tahran'ın merkezinde de keseceğiz" diyor.

Videonun diğer kısmında da, siyah kar maskesi takmış ve Arapça konuşan IŞİD militanları, Şiileri hedef alan sözler söylüyor ve Irak'ta da saldıracakları tehdidinde bulunuyor.

IŞİD, İran'ı bölgedeki en büyük düşmanlarından biri olarak görüyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Tahran'da IŞİD'in üstlendiği saldırılarda en az 18 kişi ölmüştü

İki saldırıda en az 18 kişi ölmüştü

IŞİD, 7 Haziran'da İran Parlamentosu ve Ayetullah Humeyni'nin türbesini hedef alan saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda en az 18 kişi ölmüştü.

İran Devrim Muhafızları bu saldırılara misilleme olarak 18 Haziran'da Suriye'deki IŞİD üslerine füze saldırısında bulunmuş ve saldırılarla bağlantılı onlarca kişinin tutuklandığını duyurmuştu.