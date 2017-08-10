Roma'da bir parka Yaser Arafat adı verilmesi kararı tepkiler üzerine geri çekildi

Telif hakkı Getty Image caption Son 3 yılında kuşatma altında tutulan ve hastalanması üzerine Paris'e götürülen Yaser Arafat 11 Kasım 2004'te hayatını kaybetmişti

İtalya'nın başkenti Roma'da bir parka Nobel Barış Ödülü sahibi eski Filistin lideri Yaser Arafat'ın adının verilmesi kararı, Yahudi Cemaati'nden gelen sert tepkiler üzerine geri çekildi.

Roma Belediyesi kararını askıya alırken, Belediye Başkanı Virgina Raggi de Yahudi Cemaati'ne bir mektup gönderdi.

Virginia Raggi, kararın gözden geçirileceğini belirtti.

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Listede eski baş hamam da vardı

Roma Belediye Meclisi geçen ay sonunda, kentteki 20 kadar park, meydan ve sokağın adının değiştirilmesini onayladı.

Belediyenin onayından geçen isimler arasında ilk İtalyan kadın pilot Rosina Ferrario, Meksikalı ressam Frida Kahlo, eski Roma Baş Hahamı Elio Toaff ve eski Filistin lideri Yaser Arafat da yer alıyordu.

Ancak belediye kararının duyulmasının ardından İtalya'daki Yahudi Cemaati'nden ve İsrail basınından karara sert tepkiler gelmeye başladı.

İsrail'den yayın yapan sağ eğilimli Arutz Sheva sitesi "Kudüs'te bir parka bir mafya babasının ismi verilse İtalya'nın hoşuna gider miydi?" başlıklı bir makale yayımlayarak İtalya'yı "teröristleri yüceltmekle" suçladı.

İtalyan gazetesi Il Foglio da "Roma'da Arafat parkına hayır" başlıklı bir yazıyla belediyeye karşı çıktı.

Yahudi Cemaati'nden Roma Belediyesine mektup

Roma'daki Yahudi Cemaati tarafından yapılan açıklamada da, parka Yaser Arafat adı verilmesinin "on yıllar boyunca İsrail ve Avrupa'da masum kurbanların ölümüne yol açan terör saldırılarının fikir babası ve ilham kaynağı olan bir kişiyi onore etmek anlamına geleceği" iddia edildi.

Telif hakkı Getty Image caption İtalya'da ana muhalefetteki Beş Yıldız Hareketi'nden Virginia Raggi geçen yıl 37 yaşında Roma'nın ilk kadın ve en genç belediye başkanı seçilmişti

Roma Yahudi Cemaati Başkanı Ruth Dureghello, Belediye Başkanı Virginia Raggi'ye bir mektup yazarak karardan geri adım atmasını istemişti.

Dureghello, İtalyan basınında da yayımlanan mektubunda, Arafat'ın bugün Avrupa'da görülen terörün "yaratıcısı değilse de öncüsü" olduğunu savunmuştu

Yahudi Cemaati Başkanı, belediyenin parka Arafat'ın ismini vermekten vazgeçmemesi halinde ise bir meydana Baş Haham Elio Toaff'ın adını verme kararını geri çekmesini talep etti ve "Elio Toaff adının Arafat ile aynı belgede yer alması, Toaff'ın anısına tahammül edilemez bir saygısızlıktır" demişti.

Cemaat başkanı, Arafat'ın Nobel Barış Ödülü almış olmasını da, "Liyakatı şüpheli çok sayıda Nobel'den biri" diye tanımlamıştı.